Otra vez: misión cumplida

Héctor J. Cruz

hjcbeisbol@hotmail.com

Cuando el boxeador Pedro Julio Nolasco logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Angeles, 1984, abrió las puertas para un futuro mejor en el deporte dominicano.

Antes de él, Dominicana estuvo presente en los Olímpicos de Tokyo 1964, México 1968, Munich 1972, Montreal 1976, Moscú 1980. Cinco versiones distintas en las cuales los atletas de Quisqueya asistieron a tomar experiencia.

Luego de Los Angeles “84, el país continuó participando con delegaciones más numerosas: Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sidney (Australia) 2000, pero las medallas no se dejaron ver. Hasta que llegó Atenas 2004, y apareció el corredor Felix Sánchez con un Oro de 400 metros vallas.

Un oro que tuvo un enorme sabor, porque estuvo precedido de otra medalla Dorada deFelix en los Panamericanos 2003, en Santo Domingo. A partir de ahí, la cuota medallística no se ha detenido: En Beijing 2008 el boxeador Felix Díaz oro y Gabriel Mercedes Plata en tae kwon do, en Londres 2012 regresó Felix Sánchez con su segundo Oro , más una plata por Luguelin Santos en 400 metros lisos. .

Y por último, Lusito Pie mantuvo la racha con un bronce en los Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.

Ahora, en Tokyo 2020, con la delegación más numerosa (66 atletas) y la presencia de dos equipos colectivos por vez primera (volibol y beisbol), el país sorprende con 5 medallas, todas logradas en los últimos 9 días. En los primeros 87 días, de viernes a viernes, nuestros atletas se fueron en blanco, al extremo de que esperanzas tan viable como los de tae kwon do, y posteriormente boxeo, habían fallado.

Pero llegó el atletismo con una plata en relevo mixto de 4 por 400, después plata en pesas por Zacarías Bonnat, un bronce por la pesista Crismery Santana, la plata super emocionante de Merileydi Paulino, y finalmente el bronce en beisbol.

Una actuación record, y como dijo Antonio Acosta, el presidente del COD, “Misión Cumplida”.,

EL CAMBIO: Ahora que está de moda el estribillo de “Llegó el cambio”, se crea un ambiente propicio para el debate sobre la estructura deportiva del país, la necesidad de promover el deporte escolar, incentivar el apoyo privado, y aumentar la inversión gubernamental en el deporte. De eso se hablará largo y tendido por unos cuantos días.

CELEBRACIONES: Lo que viene de celebraciones y homenajes para los medallistas olímpicos es grande y durará mucho. Habrá desfiles, reconocimientos y naturalmente el acto central será en Palacio Nacional cuando el Presidente Luis Abinader entregue los cheques a los ganadores. Hemos sumado cerca de 45 millones, que serán repartidos entre atletas, entrenadores, asistentes, etc. Los que menos llevarán son los de beisbol pues hay que repartir entre 25, y eso no llega a 260 mil pesos. ¿Harán algún cambio para compensar tan chin dinero? Es posible… Los grandes beneficiarios serán Merileydi Paulino, en primer lugar, con 8 millones por la plata individual más otros dos millones y pico por la cuarteta de 4 por 400… Y luego Zacarías Bonnat, de pesas, con 8 millones por su plata.. Crismery Santana, de pesas, saldrá muy bien con 6 millones por su bronce.. No le tengan pena al Gobierno porque dizque dará mucho dinero, esos pesos son los mismos que nosotros pagamos en impuestos..¿Se entiende eso?-.

AL PRIMERO: Los Filis de Filadelfia han ganado 8 seguidos y se han subido al primer lugar de la División Este Liga Nacional. Han despojado a los Mets, que vienen pasando malos momentos las dos últimas semanas. Inclusive Atlanta ha pasado a la segunda posición y los Mets al tercero. Este domingo, los Filis blanquearon a los Mets 3 por 0 con juego completo por Zach Wheeler (10-6, 2.40)…Jean Segura disparó su 8vo. Jonrón del año, tiene buen promedio de .309… Ahora, los Filis mejoran a 59-53, los Mets bajan a 56-55, han perdido 4 en línea y tienen 2-8 en los últimos diez…

LA OTRA. El otro equipo de Nueva York, los Yanquis, fue blanqueado 2 por 0 por los Marineros de Seattle, que evitaron una barrida de 4. Pero, la noticia de ese juego fue el joven dominicano Luis Gil, quien tiró 6 ceros en su segunda salida..Ahora, en sus dos presentaciones tiene 11 ceros, y establece varios records misceláneos al no permitir anotaciones en sus dos primeras presentaciones de liga mayor….Gill ha permitido 6 hits, 3 bases y 14 ponchados, una gran actuación.Los Yanquis habían ganado 5 seguidos, y mantienen la lucha de wild card con Oakland, Seattle y Toronto… Ahora añadieron otro miembro del club Covid, el inicialista Anthony Rizzo… Por cierto, ayer activaron a Luke Voit, a quien habían prácticamente descartado cuando se lesionó hace par de semanas..¿Pronóstico loco?.