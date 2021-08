Koeman se despide de Messi: "Aún es difícil asimilar que no jugarás más en el FC Barcelona"

Europa Press

Madrid, España

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que todavía le resulta "difícil" hacerse a la idea de que Leo Messi "no jugará más" en el conjunto blaugrana y destacó la "ética y el deseo de ganar" del jugador argentino, al que ha dirigido únicamente una temporada, la pasada.

El preparador neerlandés se despidió de Messi públicamente a través de su perfil oficial en las redes sociales diciendo que se va del Barça el "mejor jugador del mundo". "Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia", apuntó Koeman.

"Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el FC Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar", subrayó el técnico culé.

Las palabras de Koeman se suman a las de sus ya excompañeros, que este viernes se despidieron de forma emotiva de Leo Messi. El primero en hacerlo fue Sergio Busquets, el nuevo capitán, y quien también comparte la idea de "asimilar" con dificultad su marcha. Acto seguido, el resto de jugadores se sumaron al adiós. Piqué fue uno de los más sentidos.