Buehler logra victoria 11, Dodgers superan a Gigantes, Votto da dos Hrs, Severino uno

San Francisco, Estados Unidos

Walker Buehler lanzó pelota de tres hits en siete buenos innings para los Dodgers de Los Ángeles para ampliar su dominio sobre los Gigantes de San Francisco en su victoria 8-0 del miércoles por la noche.

Los Dodgers habían perdido tres juegos seguidos contra sus rivales de división y estaban tres juegos por detrás de los Gigantes, que lideran el oeste de la Liga Nacional, hasta la gran labor de Buehler en su 27mo cumpleaños.

El derecho (11-1) sumó ocho ponches y dio dos boletos.

Los Dodgers castigaron al abridor Anthony DeSclafani (10-5) en el tercero. Justin Turner pegó un sencillo remolcador y Smith conectó un triple para remolcar dos más.

Rojos 8, Cachorros 2

CHICAGO (AP) — Joey Votto, conectó dos jonrones por segundo día consecutivo, y los Rojos de Cincinnati doblegaron el miércoles 8-2 a los Cachorros de Chicago.

Votto ha bateado cuadrangular en cinco duelos seguidos, para igualar un récord de Cincinnati.

Tyler Mahle resolvió seis innings en blanco por los Rojos, que reforzaron de nuevo su bullpen al adquirir al derecho Mychal Givens, procedente de Colorado, antes del encuentro. Tyler Stephenson y Shogo Akiyama empujaron dos carreras cada uno, mientras que Jesse Winker pegó un par de dobles y produjo una carrera.

Votto, de 37 años, es el noveno bateador en la historia de los Rojos, que se remonta a 1900, en batear jonrón en cinco compromisos al hilo. En 15 duelos distintos ha bateado dos vuelacercas o más.

En el segundo inning, encontró una curva de Zach Davies (6-7), con cuenta de 1-1, y desapareció la pelota en el graderío del jardín izquierdo. En el noveno, Cory Abbott le lanzó una recta con cuenta de 3-1, y el astro disparó un cuadrangular de dos carreras.

Totaliza 19 jonrones en la campaña y siete en su racha de cinco juegos.

Mahle (8-3) toleró cinco hits y dio un boleto, para conseguir su primer triunfo desde el 16 de junio.

Por los Rojos, el dominicano Arístides Aquino de 3-0.

Reales 3, Medias Blancas 2

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Michael A. Taylor conectó un sencillo cuando había dos outs en la parte baja de la décima entrada, con lo cual remolcó a Hunter Dozier desde la intermedia, para que los Reales de Kansas City superaran el miércoles 3-2 a los Medias Blancas de Chicago.

Los Reales habían empatado la pizarra 2-2 en la parte baja de la novena entrada, cuando el venezolano Salvador Pérez conectó su 24to jonrón de la temporada, un garrotazo solitario entre el jardín izquierdo y el central, ante Liam Hendricks.

Scott Barlow (3-3) ocupó el montículo en la décima entrada, como el quinto pitcher de los Reales. Recetó un par de ponches y entregó una base por bolas.

Ryan Burr (2-1) dio trámite al inning final por Chicago.

Kansas City abrió el décimo capítulo con un toque de sacrificio del dominicano Hanser Alberto, que envió a Andrew Benintendi a la antesala. Dozier se embasó en bola ocupada y avanzó a la intermedia después de que el campocorto Tim Anderson tiró a home para retirar a Benintendi.

Taylor bateó después un sencillo al bosque central. Por cuarta vez en su trayectoria, produjo la carrera que puso fin a un juego.

Por los Medias Blancas, los dominicanos Eloy Jiménez de 3-0, Leury García de 3-1 con una anotada.

Por los Reales, los dominicanos Carlos Santana de 4-0, Alberto de 1-0.

Diamondbacks 3, Rangers 2

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Madison Bumgarner lanzó pelota de cuatro hits a lo largo de siete capítulos para ganar por primera ocasión en dos meses y medio, y los Diamondbacks de Arizona superaron el miércoles 3-2 a los Rangers de Texas.

El encuentro se realizó en una jornada en que ambos equipos retiraron de la alineación de inicio a su mejor bateador.

Arizona pactó un canje para ceder al antesalista Eduardo Escobar, su único pelotero elegido al último Juego de Estrellas. El venezolano se mudará a los Cerveceros de Milwaukee a cambio de dos prospectos.

Dos días antes de la fecha límite para acordar trueques, los Rangers retiraron del juego a Joey Gallo, por motivos ajenos a los médicos, apenas minutos antes del comienzo. Una persona cercana a la situación dijo a The Associated Press que los Yanquis de Nueva York se harán de los servicios del cotizado toletero.

Esa fuente solicitó permanecer anónima en vista de que el canje no se ha oficializado y depende todavía de los análisis médicos de rigor.

El venezolano David Peralta y Daulton Varsho dispararon jonrones solitarios por Arizona, que ganó pese a batear sólo tres imparables. Los Diamondbacks ganaron apenas por cuarta vez en 25 juegos definidos por una carrera que han disputado en eta campaña.

Bumgarner (5-6), quien cumplirá 32 años el domingo, lanzó 84 strikes entre sus 61 pitcheos y se llevó su primera victoria desde el 11 de mayo. Recetó cuatro ponches y entregó un boleto.

La derrota fue para Brett Martin (2-3).

Orioles 8, Marlins 7

BALTIMORE (AP) — Ryan McKenna recibió una base por bolas de Steven Okert con las bases llenas en la parte baja de la novena entrada, para que entrara la carrera que dio el triunfo a los Orioles de Baltimore, por 8-7 sobre unos diezmados Marlins de Miami.

Los Orioles se apoyaron también en jonrones de Trey Mancini y del dominicano Pedro Severino para llevarse la victoria con remontada incluida.

Baltimore borró un déficit de 5-0 en los albores y otro de 7-5 en el octavo episodio, para cortarle a Miami una modesta seguidilla de tres victorias.

El venezolano Jesús Aguilar conectó un jonrón, totalizó tres remolcadas y anotó tres carreras para los Marlins, que se mantienen últimos. Antes del juego, Miami logró un par de canjes de cara al límite del viernes.

Ambas operaciones fueron propias de un equipo que está planeando a futuro. En la tarde, la gerente general Kim Ng envió al jardinero dominicano Starling Marte a Oakland a cambio del zurdo peruano-venezolano Jesús Luzardo, de 23 años y que tiene experiencia de 31 juegos en las Grandes Ligas.

Posteriormente, en un cambio que fue anunciado unos minutos antes del primer lanzamiento, los Marlins enviaron al cerrador dominicano Yimi García a los Astros de Houston por el jardinero de la Triple-A Bryan de la Cruz y el derecho Austin Pruitt.

“Estos son sólo los primeros pasos que hemos dado (en la reconstrucción)”, dijo Ng. “Fue un buen día”.

Pero no fue una buena noche. Después de que el abridor de Miami Jordan Holloway no pudo sobrevivir al tercer inning, laboraron seis relevistas. Y en vista de que García ya no estaba disponible, subió al montículo Okert (0-1), quien dio tumbos en el noveno inning.

Por los Marlins, los dominicanos Lewin Díaz de 3-0 con una empujada, Magneuris Sierra de 5-1.

Por los Orioles, los dominicanos Pedro Severino de 4-1 con una anotada y tres impulsadas, Maikel Franco de 3-1 con una empujada, Domingo Leyba de 3-0.