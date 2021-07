Todas contra Estados Unidos en el baloncesto femenino olímpico... si es posible

EFE

Tokio, Japón

El torneo femenino de baloncesto de Tokio 2020 se resume, como los seis anteriores, en una sola frase: todas contra Estados Unidos. El combinado de las barras y las estrellas ha dominado todos los torneos desde Atlanta 1996 y no pierde desde las semifinales de Barcelona 1992.

Contra esta hegemonía del 'Team USA', nutrido de jugadoras de la WNBA y con históricas de este deporte como las veteranas directoras de juego Sue Bird y Diana Taurasi (40 y 39 años, respectivamente), el resto de selecciones aspira a alcanzar el éxito de la final e intentar la difícil gesta de competir a las americanas.



Todo esto en un torneo más compacto, que en lugar de constar de dos grupos de seis de los que los cuatro mejores se clasifican a los cuatro de final con un sistema de cruces directo como hasta ahora, pasa a un sistema de tres grupos de cuatro, en el que se clasifican los dos primeros equipos y los dos mejores terceros. Esto hace que para lograr el oro solo hagan falta seis partidos, en lugar de ocho.



A diferencia de anteriores Juegos, en los que sabiendo tu lugar en el grupo tenías claro el camino de los cruces, en este caso se introduce un nivel más de incertidumbre con un sorteo que determinará las eliminatorias: las tres primeras de grupo y la mejor segunda estarán en un bombo, y las otras dos segundas y las dos mejores terceras estarán en otro para el sorteo de cuartos.



El combinado estadounidense -en el que además de Bird y Taurasi están estrellas como Breanna Stewart, Brittney Griner o A'ja Wilson- está encuadrado en el Grupo B, del que es favorito junto a la vigente subcampeona de Europa, Francia, que viene de caer en 'su' Eurobasket ante Serbia, pero cuenta con Sandrine Gruda, Endene Miyem y la exterior Marinne Johannes como grandes figuras. Nigeria y la anfitriona y campeona asiática Japón completan el Grupo B.



En el Grupo A se citan las dos últimas campeonas de Europa, Serbia que lo logró hace unas semanas en Francia y España, que se había impuesto en los anteriores dos Eurobasket y hasta este verano llevaba siete campeonatos sin bajarse del podio, con la histórica plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 incluida.



El duelo entre ambas selecciones, que será en la segunda jornada siempre está cargado de rivalidad y más aún porque las de Sonja Vasic se impusieron al conjunto español en los cuartos de final (71-64).



España ha recuperado a Alba Torrens y Tamara Abalde, que se perdieron el Europeo por haber dado positivo en coronavirus, junto a las cuales están veteranas como Laia Palau, Silvia Domínguez o Astou Ndour y jóvenes incorporaciones como Maite Cazorla o Raquel Carrera. Completan el grupo Canadá y Corea del Sur.



El Grupo C está encabezado por la subcampeona mundial, Australia, un conjunto que pese a haber perdido a una de sus estrellas -la pívot Liz Cambage, por motivos de salud mental- ya fue capaz de imponerse a la todopoderosa Estados Unidos durante la preparación por 70-67, su primer triunfo contra el conjunto estadounidense en once años.



La selección de Bélgica, bronce en el último Eurobasket, China, subcampeona de la última copa asiática; y Puerto Rico, subcampeona de la AmeriCup, completan este Grupo C.



Estados Unidos acumula todo el favoritismo de este torneo femenino de baloncesto, ya que lleva sin perder en unos Juegos desde la semifinal de Barcelona 1992 y en toda su historia olímpica desde Montreal 1976 solo ha sufrido tres derrotas en 69 partidos y apenas ha dejado escapar tres oros, los de Montreal, Moscú 1980 (no participaron) y Barcelona 1992.



El resto conforman sus ocho oros olímpicos, los últimos seis de forma consecutiva. En Tokio 2020, las estadounidenses aspiran al noveno. Todas las demás, a impedirlo.



Grupos del torneo femenino de baloncesto de Tokio 2020:



- Grupo A: Canadá, Corea del Sur, España y Serbia.



- Grupo B: Estados Unidos, Francia, Nigeria y Japón.



- Grupo C: Australia, Bélgica, China y Puerto Rico.



Calendario: fase de grupos del 26 de julio al 2 de agosto, cuartos de final el 4 de agosto, semifinales el 6, partido por el bronce el 7 y final el 8.