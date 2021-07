México conquista bronce en arco, la 70 medalla en JJOO

AP

Alejandra Valencia y Luis Álvarez han sido parte del equipo mexicano de tiro con arco durante la última década y conocen debilidades y fortalezas de cada uno al dedillo.

Eso quedó de manifiesto el sábado cuando la pareja atrapó la medalla olímpica de bronce en la prueba de tiro con arco mixto de los Juegos de Tokio 2020.

En el debut de la competencia mixto en el programa olímpico, Valencia y Álvarez derrotaron 6-2 a la dupla turca conformada por Yasemin Anagoz y Mete Gazoz en el Parque Yumenoshima.

Se trata de la primera medalla para México en esta justa y la tercera medalla en tiro con arco en la historia del país. Aída Román y Mariana Avitia obtuvieron plata y bronce, respectivamente, en Londres 2012.

También es la medalla número 70 en la historia del deporte mexicano en Juegos Olímpicos.

“La comunicación que tenemos es una de las fortalezas que tenemos como arqueros de México. Esa comunicación se da no sólo en mixtos, sino también por equipo, donde siempre nos estamos comunicando”, dijo el “Abuelo” Álvarez. “Es una fortaleza como país y ya estamos acostumbrados a eso”.

Álvarez, de 30 años, coqueteó con la medalla de bronce en la prueba por equipos en Londres, pero perdió el duelo ante los surcoreanos.

Valencia quedó cuarta en individual en Río 2016.

“Lo que pasó en Río si cruzó mi mente porque no quería un cuarto lugar otra vez, pero sobre la competencia lo dejé de lado”, acotó Valencia. “Me enfoqué flecha a flecha y gracias a eso se dio la medalla. Quedan dos pruebas por equipo y la individual. Hay que seguir dándole”.

Valencia y el equipo de mujeres se metió a los cuartos de final por equipos y el domingo buscará su segunda medalla olímpica al lado de Román y Ana Paula Vázquez.

El equipo mexicano obtuvo el segundo puntaje más en alto en la ronda de clasificación y fue superado solamente por la pareja de Corea del Sur.

Rumbo al podio de Tokio, la pareja mexicana superó a Alemania y Gran Bretaña, antes de caer con los surcoreanos y luego se impuso a la pareja turca en un dramático encuentro.

México dominó el primer set sin problemas, pero Álvarez cometió una pifia en el segundo con una flecha que le valió dos de los 10 puntos posibles y el encuentro se empató.

Los mexicanos ganaron 39-36 el tercer set. Álvarez por poco dejó escapar la presea en el cuarto con un tiro que apenas marcó siete puntos, pero los mexicanos se le embolsaron con una puntuación 34-33.

An San y el adolescente Kim Je Deok se llevaron el oro para Corea del Sur, imponiéndose 5-3 ante los holandeses Gabriela Schloesser y Steve Wijler.

Corea del Sur ha atrapado 14 de las 17 medallas de oro que se han disputado desde que el actual formato de la arquería debutó en el programa olímpico en Seúl 1988.

La suma total de los arqueros surcoreanos en los Juegos Olímpicos es de 24, con lo que igualan a sus competidores de patinaje en pista corta de las justas invernales, para la mayor cantidad del país en un deporte en particular.

Y el futuro es brillante para el país, dado que An tiene 20 años de edad. y Kim apenas tiene 17.