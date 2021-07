Yermín de vuelta; promete no “rendirse”

MLB.COM

Chicago

Yermín Mercedes estuvo uniformado con Triple-A Charlotte el jueves en Durham y seguía siendo parte del roster activo de los Caballeros, según informaron los White Sox.

Ese regreso a las filas de la sucursal de Chicago fue menos de 24 horas después que el receptor/bateador designado dominicano anunciara vía Instagram que se había retirado del béisbol.

El jueves, Mercedes se comunicó otra vez vía Instagram, anunciando que no iba a “rendirse”.

Bateando .298/.365/.632 con cuatro jonrones y 10 empujadas desde que fue enviado a Triple-A por los Medias Blancas el 2 de julio, Mercedes estuvo de 2-0 el miércoles antes de ser sacado por un bateador emergente contra Durham. En sus nueve juegos con los Caballeros, el quisqueyano de 28 años de edad ha cometido siete passed balls y ha permitido nueve bases robadas.

Volver a Charlotte parece haber sido difícil para Mercedes, quien fue el Novato del Mes de abril en la Liga Americana y se perfiló como una de las mejores historias de Grandes Ligas en las primeras seis semanas de la campaña.

La Russa: Mercedes tiene un gran futuro

Tras 632 partidos y 2,459 turnos a nivel de liga menor antes del 2021, Mercedes dio ocho hits consecutivos para empezar la temporada regular con el equipo grande de Chicago, un récord, al batear .415/.455/.659 en abril. A partir del 17 de mayo, llevaba .364/.410/.574, pero esa noche ignoró una seña de dejar pasar un pitcheo en 3-0 con los Medias Blancas arriba 15-4 sobre los Mellizos en la novena entrada y un jugador de posición, el venezolano Willians Astudillo, lanzando.

El manager de los Medias Blancas, Tony La Russa, criticó a Mercedes después de dicho juego. Pero el dirigente había sido una de las personas que más había elogiado al dominicano antes de eso. Del 18 de mayo al 30 de junio, Mercedes bateó .162/.236/.207 con un cuadrangular y dos dobles. La Russa ha hablado bien sobre su talento crudo detrás del plato, pero en general el equipo no confía en su historial como para ponerlo en la receptoría de manera regular.

La nota de Instagram

Yo Nunca Me Voy A Rendir

Yo Dure 10 Años En La Liga Menores Yo Siempre He Entendido Que El Proceso Es Grande Pero El Talento & Lo Que He Demostrado Hablan Por Sí Solo Con La Mayor Humildad Le Estoy Hablando Desde El Corazón

Mi sueño Es Ser Un Jugador Establecido En Las Grandes Ligas Yo Siempre Le he Pedido A Dios Que Me De La Oportunidad Que el Me Brindo Hace 3 Meses Yo Me Debo A Mi Familia , A Mi Organización Y A Mis Fanáticos Le Pido Disculpa Nueva Mente Si En Algo Le He Fallado Yo Llevo El Baseball En Mi Sangre. Y Ahora Es Que Falta Yermin Mercedes Gracias Dios Mío Por Guiarme Al Buen Camino Y Tomar La Decisión Correcta Todo El Que Este Pasando Por Mi Situación Agárrense De La Mano De Dios Que El Lo Puede Todo y olvídense de las críticas y de los malos comentarios que siempre van a existir Para atropellar la personalidad de uno mismo.. God bless y’all?? I love everybody I’m Back