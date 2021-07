Pitcher y bateador ambidiestros, Qué hacer?

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Este día me encuentro con una bonita historia en las redes de Grandes Ligas . Se trata de la primera vez que se toparon un pitcher y un bateador ambidiestros, y ambos se metieron en un intercambio de decisiones que se convirtió en un relajo. Al final, el árbitro decidió, pero lean ustedes la historia, pues no me la quiero quedar:

“El 19 de julio del 2008 sucedió un hecho por demás curioso en ligas menores. Se jugaba un encuentro en la New York - Penn League, entre Staten Island y los Ciclones de Brooklyn, en la 9na entrada, llega a batear el bateador designado de Brooklyn Ralph Henríquez Jr, un bateador ambidiestro y se va enfrentar al primer lanzador profesional ambidiestro del siglo XXI Pat Venditte.

Henríquez se para como bateador derecho en la caja de bateo, antes del primer lanzamiento le dice al umpire que se cambiará al lado zurdo, una vez que se coloca en la caja del lado izquierdo, Venditte cambia su guante a la mano derecha y se dispone a lanzar como zurdo, pero Henríquez Jr le dice al umpire que se cambiará al lado derecho, Venditte repite la operación y ahora se dispone a lanzar como derecho.

La situación se repite de nuevo, por lo que el umpire llama a los managers y les dice que el bateador es el primero que tiene que decidir de qué lado bateara y que solo una vez se puede cambiar de lado. Al final ambos usan su lado derecho y Venditte poncha a Henríquez en 4 lanzamientos.

Luego de 7 años en ligas menores, Pat Venditte debutó en las Grandes Ligas con Oakland en 2015 a los 30 años de edad. Jugó también con Toronto, Seattle, Dodgers Gigantes y con Marlins en 2020 fue su última participación en la gran carpa”.

BUENA ADICION: El equipo dominicano que actuará en los Juegos Olímpicos sumó al lanzador Ramón Rossó, un tipo de 6 pies 4 pulgadas con cierta experiencia de liga mayor con Filadelfia. Ha estado par de veces brevemente con los Filis, y ahora viene lanzando en AAA, tiene 15 juegos, 3 inicios solamente,0-2 y 3.97 de efectividad. Llama la atención porque se trata de un lanzador joven, de 25 años de edad, y me luce que pudiera ser utilizado como abridor para un par de partidos.. ..

CANDIDATO: El manager Hector Borg tendrá de abridor, además, a personal de liga menor, y también al cubano-dominicano Raul Valdes, quien ya estuvo en el preolímpico de Florida. Los dominicanos competirán contra México, Estados Unidos, Israel, Corea del Sur y Japón..Precisamente su debut será el día 28 ante Japón. Dominicana figura entre los favoritos para una de las 3 medallas.

LA PAREJA: Está circulando el dato de que si Vladimir Guerrero jr. llega a los 40 jonrones (pocos lo dudan), se sumará a su padre del mismo nombre para convertirse en la 2da.pareja de MLB con tal hazaña. Vladimir Padre lo hizo dos veces, disparando 42 en 1999 y 44 el año siguiente (Montreal)… La única pareja en hacerlo anteriormente es de Cecil Fielder, con 51 en1990 (Detroit) , y su hijo Prince, con 50 en 2007 (Milwaukee). ..Desde luego, estos dos son también los únicos padre-hijo en cosechar campañas de 50 jonrones..Ademas, Cecil tuvo 44 en 1991 y Prince 46 en 2009.

MOVIMIENTOS: Los Padres de San Diego activaron al lanzador Yu Darvish, y eso provocó que enviaran a triple A al dominicano Miguel Díaz. En su labor de este año, Diaz tiene marca de 3-1 y 3.38, con 32 ponches en 29.1 entradas.. Darvish tiene 7-3 y 3.09….Los Rojos de Cincinnati subieron al pitcher Edgar García, quien estaba en Louisville,triple A. García ha actuado en MLB en 2019 con Filadelfia y 2020 con Tampa Bay… . Cleveland llamó de nuevo al derecho Juan Carlos Mejia , y Detroit bajó al zurdo Miguel del Pozo hacia Toledo, triple A..