3 hits, 3 jonrones

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

¿Cuántos peloteros de Grandes Ligas han disparado 3 jonrones como sus tres primeros hits? No tengo el dato, pero Kyle Higashioka lo hizo en su debut con los Yanquis en 2018.

Y ahora también lo hace un joven dominicano, Rodolfo Castro, con los Piratas de Pittsburgh. Entiéndase bien que no se trata de sus tres primeros turnos, es sus tres primeros hits, como le ha pasado a Castro, joven de 22 años. Castro, juega la segunda y la antesala, batea a las dos manos. El tiene un total de 13 turnos desde que los Piratas lo subieron de Doble A hace unos días, y por ahí se cuela el hecho de sus tres jonrones. Ayer disparó 2, en la victoria de los Piratas 5 por 4 sobre los Mets,el segundo fue ante Jeurys Familia.

Los Mets se quedan en primer lugar de la División Este para la pausa del juego de estrellas, tienen récord de 47-40, con proyección de alcanzar 90 triunfos en la campaña., y eso lo sabe su manager Luis Rojas.

DOS BLANQUEADAS: En la serie de Yanquis en Houston el fin de semana, ocurrieron hechos notables.

El viernes los Yanquis blanquearon partiendo de un buen pitcheo iniciador del cubano Nestor Cortés, quien tiró 4.,2 innings de 2 hits..El sábado ganaron 1 por 0, la única vuelta fue jonrón de Aaron Judge a Zack Greinke, pero el hombre noticia fue Gerrit Cole, quien lanzó juego completo de 3 hits, 12 ponchados.

En el noveno, Houston colocó hombre en base, y cuando habían dos outs el manager Aaron Boone entró a sacar a Cole, pero este se negó, le habló fuerte (se vio en la TV), y lo dejaron, ponchando a Yordan Alvarez en tres lanzamientos. Hizo 129 pitcheos, la mayor cantidad este año en MLB para cualquier pitcher. El cubano Aroldis Chapman se quedó calentando…y mirando, desde el bulpen.

Ayer, los Yanquis ganaban 7-2 en el noveno, luego de jonrón de tres vueltas por Gary Sánchez en la parte de arriba de ese inning. Pero, Domingo Germán estaba en su tercer inning de relevo, le dieron par de dobles, y luego atacaron a Chad Green, culminando con jonrón de tres por José Altuve. Chapman no calentó, no se vio en la pantalla y por ningún lado.

¿VIENEN LIOS? Es posible que ya se esté comentando un lío entre Aroldis Chapman y Aaron Boone, su manager.. Al cubano no le gustó nada que no lo usaran el sábado, y por eso no estaría disponible ayer.. El tema es que por segunda vez esta campaña le han perdido la confianza porque ha permitido unos jonrones decisivos. ¿Qué sucederá? Corre el mes de julio,, y los Yanquis están en el mercado buscando refuerzos.

9 PONCHES: El venezolano Pablo López tuvo una apertura sensacional para los Marlins de Miami, frente a los Bravos de Atlanta. López ponchó los primeros 9, proeza difícil de realizar. En tiempos recientes, Jacob deGrom ponchó los primeros 8 (2014) y también German Márquez, venezolano, en 2018. La marca de más ponches seguidos en un juego es de 10 y la han realizado otros dos lanzadores en la historia moderna del beisbol, desde 1900..Tom Seaver lo hizo en los 70, y Aaron Nola este año para los Filis. La marca para los Marlins es de 9, Ricky Nolasco en 2009.

Por cierto, el partido de ayer fue ganado por los Marlins 7 por 4 y Lopez trabajó 6 innings . 5 hits, 3 carreras, y fue el ganador (5-5)..Lo extraño del caso es que en los siguientes tres innings no tuvo ponches…El jardinero dominicano Jesús Sánchez pegó tres hits y su promedio es .265.

CASI NO HIT: Otro hecho relevante lo protagonizó el lanzador zurdo Robbie Ray, de Toronto, quien llegó al 7mo. inning tirando sin hit ante Tampa..Con un out, Yandy Díaz le pegó un doble y ahí finalizó la historia. Ray se retiró luego de 7 entradas con 11 ponchados , 1 hit y 11 ponches...Vladimir Guerrero se fue de 4-0, Wander Franco jugó el short de Tampa y falló 4 veces. Su promedio es de .197.

HISTORIA: El sábado,Albert Pujols pegó par de jonrones, en la victoria por paliza 22-1 contra Arizona. Fue gran noticia para Pujols, que ahora ha dado dos jonrones en un partido 57 veces.. Su pénúltimo ocurrió el 19 de septiembre 2020 con los Angelinos vs.Texas.. De por vida suma 675, a 21 de los 696 de Alex Rodriguez.

TENIS: Finalmente, el serbio Novak Djokovic logró su grand slam numero 20, igualando con Roger Federer y Rafael Nadal.. Djokovic llegó a esa cifra a los 33 años, Nadal tiene 35 y Federer 39, lo que indica que el primero se quedará como número uno muy pronto.. Tremendo atleta, uno de los mejores de todos los tiempos en cualquier deporte.