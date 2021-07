"Jo Jo" Diaz le ganó la guerra al Abejón Fortuna

El ex campeón mundial superpluma de la FIB, el californiano Joseph “Jo Jo” Díaz Jr. (32-1-1, 15 KOs), derrotó por decisión unánime al ex campeón mundial dominicano, Javier “El Abejón” Fortuna (36-3-1, 25 KOs).

Los Tres jueces vieron ganar a Jo Jo 117-110, 116-111 y 15-12. El dominicano falló en la intención de convertirse en el primer Quisqueya con tres títulos diferentes en el boxeo de paga.

La pelea por el título mundial interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue la coestelar de una función que se realizó ayer viernes, en el Banc of California Stadium, de Los Ángeles, California.

Fortuna tuvo dominio parcial de la pelea al principio incluso cuando a Díaz le restaron un punto por golpear a Fortuna en la nuca en el cuarto round.

Díaz por su parte, recibi? un cabezazo accidental en el tercer asalto.