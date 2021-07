El desmayo

Héctor J. Cruz

En la reciente entrevista realizada a Héctor Borg, disponible en la plataforma digital de Listín Diario, me impactó su declaración de que se había desmayado por completo en el aeropuerto de Ciudad México.

¿Se desmayó¿..Es cierto, y llama más la atención tratándose de un tipo de 35 años, con mucha fortaleza física, ex pelotero profesional.

“Yo venía sintiendo distintos síntomas desde el día anterior, pero no me percataba de que pudiera ser Covid. Solo tenía la inquietud. De hecho, nadie en el equipo se sentía asi de mal, asi que luego de vencer a Venezuela el sábado para alcanzar la clasificación y celebrar, el domingo tomamos rumbo al aeropuerto para regresar por Miami”.

“Cuando estamos allí, los sudores me atacaron, me sentí sin fuerza, y de repente no supe de mi. La próxima vez que desperté fue en el hospital y me sentía horrible”, narra Borg.

Luego, la confirmación con la prueba Covid, el internamiento en una sala de intensivos, y casi 5 días aislado, junto a otros pacientes de la misma enfermedad”.

Después Borg recibiría el alta médica, la gente de Probeisbol le facilitaron el alquiler de un apartamento en Ciudad México, y allí permaneció varios días atendido por su esposa, que viajó con carácter de emergencia.

“He estado aquí varios días solo con mi esposa, pero sin tener contacto con ella. Yo en mi cuarto, ella fuera preparándome y facilitándome alimentos y medicinas. Es una situación horrible, pero creo que ya lo peor pasó”.

Al narrar esos hechos, Borg quiere llorar, pero se agarra de un temperamento valiente y se contiene. Difícil situación, para él y para cualquiera, enfrentar un virus que ha matado más de 4 millones de personas en el mundo.

PROBLEMAS: Los Dodgers de Los Angeles enfrentan un mal momento. Ellos vienen luchando fuerte con San Diego y los Gigantes, pero las cosas no están bien ahora mismo.

Esta semana inició con una serie de 4 ante los Marlins, sotaneros de la División Este, perdieron los tres primeros, y pudieron salvar el último, ayer a mediodía, ganando 6 por 1.

Además, tienen dos problemas serios con los lanzadores Clayton Kershaw y Trevor Bauer..El primero ha sido puesto en lista de lesionados con problemas en el brazo izquierdo, y Bauer no puede lanzar. MLB lo investiga por un problema con su pareja, un asunto de “sexo duro”, que incluye el término “sadismo”. Tremendo lío hay por ahí.

LOS METS: Luis Rojas, manager de los Mets, está caminando con cierta comodidad. Su partido de ayer fue suspendido por lluvia y hoy continuará jugando ante los Piratas de Pittsburgh. El record de los Mets está en 45-38, 7 por encima de .500 y una ventaja de 4 partidos ante los Filis. Pero la noticia más relevante es que sus rivales de división continúan jugando en negativo y no levantan cabeza:; Filadelfia, Atlanta,Washington y Marlins..Claro, todavía falta mucho camino.

LOS YANQUIS: Los Yanquis estuvieron en Seattle a mediados de semana, ganaron los dos primeros y perdieron el último, este jueves. Su marca está en 44-42, a 9 juegos de Boston en el Este de la Americana. Este fin de semana inician serie contra los duros Astros de Houston... Aaron Judge, por cierto, disparó su jonrón 20 , y ahora ha llegado a dicha cifra en sus cuatro campañas completas de MLB. En 2017 produjo 52, los dos años siguientes 27, en 2020 estuvo flojo con 9, pero solo en 28 juegos del calendario de 60. Ahora pudiera aspirar inclusive a una temporada de 40.

DE FÚTBOL: El Cibao FC tuvo una temporada regular LDF impresionante con 12 victorias, 3 empates, 0 derrotas…..Este sábado va la final de la Copa América entre Brasil y Argentina, y el domingo la final de la Eurocopa entre Italia-Inglaterra. Siempre hay fútbol, por aquí y por allí.