Joven dominicano se gradúa con honores en Administración Deportiva

Yoel Adames F.

Yadames2003@yahoo.com/@yoeladames

Santo Domingo

Como miles de jóvenes dominicanos Rommel Acosta Román logró sus estudios primarios e “intermedios” -ya desaparecidos del currículo escolar local- pero luego tuvo que “buscársela” y vencer las vicisitudes nunca pensadas para llegar al éxito.

Rommel acaba de convertirse a inicios de mayo en el primer dominicano en salir con el título de grado: ‘Bachelor’s of Science in Sports Maangement (Administración Deportiva), de la Bob Jones University de Greenville, South Carolina, Estados Unidos.

“Para mi es una gran honra inscribir el nombre de mi país aquí, en este respetado centro de altos estudios en toda la nación. Había venidos otros compatriotas y es lamentable decir que no lo lograron, hay pocos latinos al menos en esta área de negocios.

“Mi familia, de manera primaria para mis padres Rommel (Jr.) Acosta Ramírez y Yudith Román esto es un gran premio de la vida; también un gran ejemplo a seguir para mis dos hermanas, Priscilla Acosta y Nicole Acosta”, valora Rommel, quien ahora poner la mira en las grandes cosas que podría aportar al deporte en Santo Domingo.

“Marketing” profesional

Solo tiene 22 años y asegura que, aunque partió tras el sueño de educarse al más alto nivel para regresar a aplicar esos conocimientos en el país; claro, con una precisa encomienda de su tío José Mateo de que su carrera universitaria debía de estar ‘conectada’ al deporte.

“Como el merengue, tengo un pie aquí y el otro allá… al menos mientras estuve estudiando, pero le di seguimiento cada día a LIDOM, al Baloncesto de la FEDOMBAL y de ABADINA y los torneos de Santiago y La Vega; La Romana, que han crecido mucho. Y desde que se formó, también a la Liga Profesional de Fútbol también la seguimos”, recopiló el especialista en “marketing” deportivo y asesoría de instituciones instruccionales del deporte.

Asegura que ese seguimiento permanente al deporte dominicano le da una visión amplia de muchos aspectos que se pueden mejorar en la mercadología y en la proyección del deporte y sus protagonistas a otra división.

“La idea no es entrar en contradicción con el trabajo que alguien esté haciendo en nuestro deporte, pero la verdad es que hay mucho trabajo que hacer para que la industria del deporte, que tiene un material sólido, pueda florecer.

“Esos grandes espectáculos dominicanos siempre ‘pierden’ dinero, por la forma en que se manejan creo que sí, pero no debe de ser… ese mercado como todos, puede empezar mal, pero si hace lo correcto te repones rápido”, afirma Rommel, quien con la asesoría de su maestro Carlos Abreu optó por la universidad cristiana de Greenville, en Carolina del Sur, entre cinco campos académicos que le ofrecieron becas.

Exaltación del atleta

El primer dominicano graduado en Bob Jones University, en los Estados Unidos, considera que el mercadeo deportivo es solo una rama, una parte del universo, ya que también está la amplia y decisiva labor “administrativa” de las instituciones privadas y las “Gubernamentales”, que son cosas diferentes en el manejo.

“De forma honesta, me preocupa mucho que nuestro país de manera consistente ha arrojado al mundo deportivo muchas figuras de alta notoriedad, atletas con una explosiva popularidad y no se aprovecha ¿por qué las empresas nacionales no los apadrinan como sus figuras, por qué no son los ídolos que dominan un mercado sano… y así limpiar viejas propuestas de “fetiches” extranjeros y damas mal vestidas? ¡Cambiemos eso por ejemplos, por logros positivos!

“Estoy seguro que a la población le gustaría ver a sus medallistas olímpicos, a sus reinas del Caribe, a un Félix Sánchez y los jonroneros “Jrs.” (Vladimir y Tatis) y docenas de grandes figuras que tenemos en otras disciplinas; también involucrar la gente del arte… y a todo aquel que enriquezca nuestra cultura y al país con un enfoque hacia el mundo… Estos nos haría una nación más respetada y admirada, y más rica, porque así todos querrán ver qué es lo que tiene República Dominicana que pare tantas glorias”, esboza algunos puntos a tomar en cuenta.

SINTESIS: Rommel Acosta Román, 22 años, nació en Santo Domingo, se crió en el sector Arroyo Hondo II; con educación básica en los colegios “Padre y Maestro” y “King’s Christian School”, en este último aprendió inglés. A los 6 años practicaba natación, béisbol, basquetbol, tenis y fútbol; a los 11 se enfocó en béisbol llegando al team universitario de “Bob Jones”. Fue reconocido por su alto índice académico y por destacarse en el terreno de juego.