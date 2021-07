Ohtani gana y pega doble remolcador, Yanquis aplastan a Seattle, Cubs pierden 10mo. al hilo

AP

Anaheim, California, EE.UU

Shohei Ohtani permitió cinco indiscutibles en siete entradas y conectó un doble productor a principios del encuentro para que los Angelinos de Los Ángeles ganaran el martes 5-3 a los Medias Rojas de Boston.

El talentoso pelotero de Los Ángeles seleccionado al Juego de Estrellas concedió dos carreras y ponchó a cuatro en otra soberbia actuación a la ofensiva y la defensiva contra los Medias Rojas, líderes de la Liga Americana, para imponerse en el duelo a Nathan Eovaldi, también seleccionado para ese partido, en lo que fueron las últimas aperturas de ambos antes del gran encuentro de la semana entrante en Denver.

Ohtani (4-1) no concedió base por bolas en su primera apertura desde su terrible actuación la semana pasada en el Yankee Stadium, donde entregó cuatro pasaportes en la entrada inicial. Esta apertura también fue su primera desde su selección como lanzador al Juego de Estrellas por parte de sus compañeros además de su selección previa como toletero por parte de los fanáticos.

Aunque terminó de 4-1 y no consiguió jonrón por segundo partido consecutivo después de conectar 14 en sus anteriores 17 encuentros, Ohtani sacudió un doble en la primera entrada que redundó en la primera anotación para los Angelinos.

Eovaldi (9-5), de Boston, concedió nueve imparables y cinco carreras en cinco entradas dos tercios. El derecho ponchó a nueve, pero los Angelinos empataron el segundo total más alto de indiscutibles conectados en esta campaña a ese serpentinero seleccionado al Juego de Estrellas.

Por los Medias Rojas, el puertorriqueño Enrique Hernández de 3-1, una anotada. Los dominicanos Rafael Devers de 4-1, y Danny Santana de 3-0.

Por los Angelinos, el cubano José Iglesias de 4-1, una producida. El dominicano Juan Lagares de 3-0. El venezolano Luis Rengifo de 2-0.

Yanquis 12, Marineros 1

SEATTLE (AP) — Giancarlo Stanton mandó un jonrón de tres carreras a la barandilla de la segunda grada en el primer inning. Luke Voit batió su récord con cinco hits y tres remolcadas y los Yanquis de Nueva York arrasaron 12-1 el martes a los Marineros de Seattle.

Los Yanquis parecieron liberarse de casi una semana de frustración y comenzaron el juego con una ofensiva contra los Marineros y Justus Sheffield, que fuera prospecto de Nueva York.

El demoledor ataque planteó una noche fácil para el abridor de Nueva York, Jameson Taillon (4-4). Admitió cuatro hits y una carrera, igualó su marca de temporada con nueve ponches y completó siete innings por primera vez desde el 3 de abril de 2019, cuando lanzaba para Pittsburgh.

Sheffield (5-8) podría haber perdido su puesto en la rotación de Seattle tras encadenar cuatro derrotas seguidas y un mes con dificultades. Por primera vez en su carrera, no completó el segundo inning.

Por los Yanquis, los dominicanos Gary Sánchez de 4-0 con dos anotadas; Miguel Andújar de 5-2 con una anotada. El colombiano Gio Urshela de 6-1 con una anotada. El venezolano Rougned Odor de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas.

Por los Marineros, el venezolano Luis Torrens de 3-0.

Filis 15, Cachorros 10

CHICAGO (AP) — Bryce Harper conectó un jonrón y empató la marca más alta de su carrera de cinco imparables, Andrew McCutchen sacudió un grand slam y los Filis de Filadelfia vencieron el martes 15-10 a los Cachorros de Chicago a los que propinaron su undécimo descalabro consecutivo.

Rhys Hoskins también disparó un cuadrangular. Los Filis victimaron a Jake Arrieta (5-9) después de que apabullaran 13-3 a Chicago la noche anterior y terminaran con 16 imparables, dos menos que su número más alto de la campaña.

Los Cachorros van ampliando su peor racha desde que perdieron 12 al hilo en mayo de 2012. No conocen el triunfo desde que Zach Davies y tres relevistas no permitieron hit a los Dodgers de Los Ángeles el 24 de junio. Y ahora que Arrieta no terminó siquiera la 2da entrada en su segunda apertura consecutiva, el equipo atraviesa un mal momento.

Harper produjo cuatro carreras, su cifra más alta en la campaña. Su jonrón de tres anotaciones en la séptima puso la pizarra 15-4.

McCutchen consiguió el tercer grand slam de su carrera y segundo esta temporada en el episodio inicial.

Aaron Nola (6-5), de Filadelfia, trabajó seis entradas en las que permitió cuatro carreras y seis indiscutibles. Poncho a ocho y dio una base por bolas. Los Filis resistieron una tambaleante actuación de sus relevistas, los cuales atraviesan dificultades.

Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 4-2, cuatro anotadas, dos producidas.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Javier Báez de 4-2, dos anotadas, cuatro impulsadas. Los venezolanos Robinson Chirinos de 1-1, una anotada, una producida; Willson Contreras de 4-1 y Rafael Ortega de 1-1, una anotada. El dominicano Sergio Alcántara de 4-1, una impulsada.