De Ruth a Ohtani

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Un poco de historia nunca cae mal. Sobre todo, digamos, si sirve de parámetros para enfrentar situaciones o circunstancias de la actualidad, como es el caso del japonés Shohei Ohtani, el bateador- pítcher de los Angelinos de Los Angeles.

¿Por qué no echar una mirada comparativa a Babe Ruth, el legendario bateador que es calificado como el “inventor” del jonrón en el beisbol y quien en principios era lanzador, igual que Ohtani?.

Ruth jugó en una época especial, en que el beisbol se jugaba de dia. Fue el 24 de mayo de 1935 cuando tuvo lugar el primer partido bajo luces artificiales en el beisbol de Grandes Ligas. Fue en Cincinnati en un encuentro frente a Filadelfia.

¿A qué viene el dato? Porque está relacionado con Ruth, quien desarrolló su gran carrera de 714 jonrones entre 1914-35, finalizando precisamente el año en que llegaron las luces.

EL PITCHER: Ustedes están viendo ahora la carrera de bateador-pitcher de Ohtani. ¿Y cómo fue lo de Ruth, combinando ambos renglones?

EL LANZADOR : Ruth fue primero pitcher iniciador, zurdo igual que Ohtani. En esos años se jugaba un calendario de 154 partidos , aunque hay algunos datos imprecisos. Sin embargo, fue un lanzador de todos los días a partir de 1915, acumulando records por año de 18-8,23-12, 24-13 ,13-7 y 9-5 en 1919, su última campaña en Boston.

El Ruth bateador había aparecido esporádicamente como jardinero, no a tiempo completo. Excepto en 1919 cuando tuvo 130 partidos, disparando 29 jonrones, con 113 empujadas, líder de ambos renglones.

Pero llegó el cambio. El 26 de diciembre de 1919 Boston lo vendió a los Yanquis por 100 mil dólares, y en ese instante la negociación pasó desapercibida.

Su importancia se vería a partir de 1920 cuando los Yanquis decidieron que Ruth no sería más lanzador, que se concentraría solamente en bateador, y así ocurrió. Esa primera campaña de 1920 Ruth impactaría el beisbol con 54 jonrones, dando nuevo rostro al juego y convirtiéndolo en un espectáculo. Luego seguiría con 59, , 35, 41, 46,25, 47 hasta alcanzar 60 en 1927, marca que reinaría hasta Roger Maris en 1961.

Ohtani ahora está en esos escenarios de pitcher- bateador, pero está demostrando que es mejor bate que lanzador. Y es posible que a corto plazo, los Angelinos tengan que decidir dejarlo solo como jonronero, igual que hicieron los Yanquis con Ruth.

UN POCO MAS: ¿Qué pasó con Babe Ruth el lanzador desde que llegó a los Yanquis? En 1920 lanzó solamente un partido, en 1921 lo hizo en dos, uno como iniciador. Jamás lo usaron en tal condición. Yo haría lo mismo con Ohtani. Lo sacaría de pitcher, lo dejaría solo produciendo jonrones… No es la misma preparación física para pitcher y bateador, ni mucho menos en lo sicológico. ¿Se entiende eso?.-

EL EMPUJADOR: Rafael Devers remolcó 5 vueltas en el triunfo de Boston 15-1 ante Kansas City, elevando su total del año a 69..Es una campaña extraordinaria para el antesalista de los Medias Rojas, quien en 2019 remolcó 115 con 32 jonrones..Ahora se dirige al mismo camino, o mejor de ahí… Boston, con 51-31, va a a una actuación de 100 triunfos, algo sencillamente excepcional para el manager Alex Cora..Eso no estaba en perspectiva…Danny Santana, utility del equipo, tuvo un gran juego con jonrón y 5 empujadas..Es decir entre los diez impulsaron diez vueltas.

.- MOVIMIENTOS: Los Yanquis dieron un pequeño pasito ayer adquiriendo al jardinero central Tim LoCastro desde Arizona Diamondbacks por un jugador de AA.. ¿Y quien es LoCastro? No tiene nombre que impresiona, y solo muestra el poder de su velocidad. Como robador de bases entró a esta campaña con 26 robos en 26 intentos , pero en 2021 tiene 5 estafas en 8 intentos..El tema es que los Yanquis no roban bases (tienen 17, último lugar de la liga) y en triples es mucho peor, suman 5 en todo el año, también ultimo puesto… Los Yanquis perdieron a Aaron Hicks desde mayo, y ahora se han quedado huérfanos en la posición..Brett Gardner está en sus últimas, y no tienen más personal para la posición..¿Será Locastro una respuesta? Tal vez fildeando, lo de bateo se queda en “veremos”….En otros movimientos, los Filis pusieron al lanzador Neftali Feliz para asignación, San Diego envió al lanzador Miguel Diaz a las menores, e igual Milwaukee con el pitcher Angel Perdomo, todos dominicanos.

MES PELIGROSO: Este mes de julio es un “peligro” para Albert Pujols pues los Dodgers pudieran cambiarlo o dejarlo libre. ¿Exagero? De ninguna manera…El asunto es que Pujols tiene pobre promedio de bateo ante pitcheo derecho, solo .152 con 3 jonrones y 9 empujadas..Ante los zurdos lo hace mejor, .319 -8-19… Pero, los Dodgers han incorporado a su personal regular más valioso, y algo deberá pasar con el veterano dominicano futuro miembro de Cooperstown…Es posible que lo envíen a algún club que pueda darle juego diario en primera o de designado, pero de lo contrario no lo veo permaneciendo mucho tiempo en ese club….No me gusta ver a Pujols en el dogout de “animador”..:;Pienso que ya no busca nada, y que debería estar en su casa disfrutando a sus hijos y su gran fortuna.. ¿Usted no?.