Hay 62 clasificados

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

República Dominicana tiene ahora la excelente cantidad de 62 atletas clasificados para los Juegos olímpicos de Tokyo. Eso incluye a dos colectivos, el volibol femenino y el beisbol.

Eso me lleva a recordar los Olimpicos de 1964, que precisamente fueron celebrados en Tokyo y cuando se produjo el debut de Dominicana en los juegos. Solo un atleta estuvo desfilando con la bandera tricolor, el velocista Alberto Torres de la Mota (El Gringo, aunque era vegano). Y solo un delegado, el siempre recordado Wiche García Saleta.

Ahora tenemos clasificados, además, atletas en campo y pista, 5 boxeadores, dos en ecuestre, uno en judo, dos en natación (en clavados y nado), uno en remo, 5 en levantamiento de pesas, 3 en tae kwon do…. Y hasta una boxeadora mujer, para adaptarnos a los tiempos. Quedan pendientes, todavía, puestos para el atletismo y también para el baloncesto hombres, que comienza un repechaje final hoy vs.Serbia.

¿Qué lectura tiene esto? Obviamente progreso y avance. Ahora se usa mucho la clasificación por regiones, y República Dominicana muestra su fuerza en el Caribe , la zona Centroamericana y en América Latina en general.

Van 7 medallas olímpicas dominicanas hasta el momento: 2 oro por Felix Sanchez en los 400 metros vallas, un oro por el boxeador Felix Díaz, plata para Luguelin Santos en los 400 metros lisos, plata para Gabriel Mercedes en tae kwon, y bronce para Luis Pie en el mismo deporte. Y un bronce adicional para el extinto boxeador Pedro Julio Nolasco, en Los Angeles 1984, la primera medalla olímpica de Quisqueya.-

En Tokyo podría esperarnos algo bueno, para seguir sumando.

LOS FINALISTAS. Hay 5 dominicanos finalistas para el Juego de Estrellas del próximo 13 de julio en Colorado. ¿Es mucho o es poco? Yo diría que está bien, tomando en cuenta que ahora se usa el proceso de pre-eliminación, y solo van a “las finales” aquellos que han obtenido la mayoría de votos. En la Americana tenemos a Vladimir Guerrero Jr. como inicialista, a Rafael Devers como antesalista, y los dos deberán entrar. También Teoscar Hernández, de Toronto. En la Nacional Juan Soto jardinero, Fernando Tatis jr. como short stop… Me parece que podríamos tener al menos 3 ó 4, una suma importante.

Cabe el dato de que ninguno de ellos ha actuado en juegos de estrellas pues apenas empiezan sus carreras.

EL ESTELAR: Mike Trout no actuará en el juego de estrellas por vez primera desde que inició su carrera en 2011… Ocho veces ha estado presente en forma seguida, y el año pasado no hubo clásico debido a la pandemia.. Trout está lesionado de la pantorrilla derecha, no juega desde el 17 de mayo, y el club lo puso en lista de inactivos por 60 dias.. Eso significa que no podrá volver a la acción hasta el 17 de julio, y el partido de estrellas será el día 13… Una ausencia notable..

DOS VIEJITOS: La prensa americana comenta que “dos managers viejitos” le están ganando la carrera a los jovencitos este año..Son ellos Dusty Baker , de Houston y Tony LaRussa, con los Medias Blancas.. White Sox encabeza la División Central con 45-32 y Houston lidera con 48-30, ambos en la liga Americana…. En el mundo entero se ha extendido, como una moda, cierto desprecio a “lo viejo”, pero eso es solo moda. Pasará, pasará.

MOVIMIENTOS MLB: Los Reales de Kansas City pusieron para asignación al infielder Kelvin Gutierrez, quien estaba con ellos jugando la antesala desde principios de año. Gutierrez tenia promedio de .215, 1 Hr. 8 empujadas en 138 turnos… Milwaukee volvió a subir al jardinero Pablo Reyes, y lo mismo hizo Detroit con el lanzador zurdo Miguel del Pozo.