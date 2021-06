Un gran logro

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Es muy significativo, históricamente y para el presente, la clasificación alcanzada por el equipo dominicano de beisbol a los Juegos Olímpicos de Tokyo, que inician el 23 de julio próximo . Es una demostración de que el beisbol , el rey de los deportes en el país, siempre tiene el chance de estar en la cima, tal como sucedió en 2013 cuando ganaron la copa mundial en forma invicta bajo la dirección de Tony Peña.

Ahora lo hicieron sin “grandes ligas” activos. De acuerdo al reglamento, solo podían actuar en este evento jugadores fuera de roster de 40, y por eso se hizo una mezcla de peloteros que estaban aquí en descanso (Juan Francisco), de la liga mexicana y de las ligas menores, más algún personal en espera de contratos en el extranjero, como el lanzador Enny Romero. (Este estuvo en Florida, aunque no fue a México). Y hasta tuvimos un manager de “liga menor”,un señor que nadie conocía hasta hace un mes, el ex pelotero y hoy scout-técnico Héctor Borg.

Pero, los demás países también tenían esa condición o limitaciones. Por tal motivo no se vieron figuras activas en ningún club, y Estados Unidos coló algunos nombres con experiencia de liga mayor (como RD con Melky Cabrera y José Bautista), pero no más de ahí.

Ahora, el escenario está montado y definido para competir en el beisbol de los juegos (torneo que no es olímpico ya porque ese término pasó a la historia para algunos deportes. Ahora se juega a la libre). La competencia será contra Estados Unidos, México, Corea del Sur, Japón e Israel, que ganó una zona por allí, un país del Medio Oriente que es conocido porque siempre está en guerra con Palestina, pero no por ningún deporte. Pero allá vamos con los israelitas.

EL DINERO: Dice un refrán que el dinero lo puede todo, aunque no siempre es así. Por ejemplo no puede resolver muchas cosas relacionadas a la salud y al “amor”, (en caso de que esto último exista). ¿A qué viene la cita? Hay un grupo anexo al Creso, se llama Probeisbol, y lo dirige el empresario multi-billonario Felipe Vicini. Ellos aportaron casi 400 mil dólares para cubrir la parte económica de las dos fases del preolímpico, la de Florida y la de Puebla. Ese tipo de apoyo hace las cosas más fáciles, me parece.

DOMINIO: Los Medias Rojas de Boston barrieron a los Yanquis por segunda vez este mes. Estuvieron en Nueva York los días 4,5 y 6 y ganaron los tres, y repitieron la dosis ahora, en casa, en forma aplastante. Los Yanquis parecían muchachitos ante el dominio de Boston, y la serie entre ellos este año está 6-0. Ayer castigaron sin piedad al estelar Gerrit Cole, quien permitió tres jonrones, primera vez que ocurre en casi un año.. Uno de esos jonrones fue de Rafael Devers, quien le batea con entera libertad al estelar de Nueva York. Boston se queda en primer del grupo Este Liga Americana con 47-31, Tampa baja al segundo lugar con 47-32, pero a corta distancia de medio juego..Toronto en tercero con 40-36 y Yanquis en cuarto con 40-37, a a 6 y medio.

PROYECCIONES: Estos equipos se acercan a la mitad del calendario de 162 juegos, y todos llegarán hasta llí en cuestión de tres días. ¿Por qué cito el hecho? Porque las proyecciones en MLB con frecuencia son certeras, y los equipos que tienen una primera parte sólida por lo regular se mantienen en la segunda parte.Digamos que Boston y Tampa proyectan cerca de 95 triunfos para los dos primeros puestos de esa División,Toronto y Yanquis tendrían problemas para alcanzar 90 victorias, y eso los deja fuera del dinero.

MOVIMIENTOS: Este jueves llega el 1ro. de julio, y eso significa un mes de cambios de jugadores, una especie de libre mercado. Los Yanquis necesitan un jardinero central, al menos un lanzador abridor reconocido (o dos) pues hay mucha gente ahí que va camino del fracaso en 2021… Dejar fuera al veterano Brett Gardner y buscar refuerzos para el relevo medio. ¿Y el manager Aaron Boone? Que lo dejen, pese a sus frecuentes pifias de dirección. No se olviden que los Yanquis son uno de los tres equipos mas costosos de las mayores y este año no es la excepción: Dodgers juegan con nómina de US$256 millones, Boston 206.0 y Yanquis 200 millones. Deberían darle mejor uso a tanto dinero.

TRES JONRONES: Anote por ahí que Fernando Tatis Jr. dio tres jonrones en su juego del pasado viernes ante Arizona Diamondbacks. Tatis bateó de 5-4 con 4 remolcadas.,El primer jonrón fue a Corbin Martin en el primero, en el segundo a Riley Smith y en el cuarto ante Smith nuevamente. Fue su primer juego de tres cuadrangulares en su joven carrera.