Ecuador se juega la vida ante Brasil clasificado y líder

AP

GOIANIA, Brasil

Si no quiere que su supervivencia dependa de Venezuela, Ecuador tiene que vencer este domingo a Brasil, en lo que parece una misión imposible durante la última fecha del Grupo B.

Paradójicamente, si la Tri llega a tomar la ventaja en el cotejo, será entonces cuando su técnico Gustavo Alfaro deberá estar preocupado.

Y es que este Ecuador no ha sabido gestionar el superávit. Lo dilapidó tres veces durante sus últimos dos partidos, incluido el empate del miércoles 2-2 ante Perú. Los dirigidos por Alfaro se fueron al descanso de ese encuentro con una delantera de dos goles pero el equipo del también argentino Ricardo Gareca requirió de un tramo de apenas cinco minutos en el complemento para emparejar la situación.

Tres días antes, la selección ecuatoriana firmó un idéntico 2-2 ante Venezuela, que le alcanzó dos veces en el marcador, incluida una en la agonía del encuentro.

“Los fracasos en el fútbol no existen, a lo sumo pueden existir las frustraciones. Fracasar para mí es traicionar las convicciones y yo lo que tengo claro es que Ecuador en ningún momento traicionó sus convicciones”, dijo Alfaro en la videoconferencia previa al partido. “Si nosotros no llegaríamos a estar en la siguiente fase de cuartos de final será porque quizá pesaron más las desconcentraciones o algunas fallas que todos tenemos, que las virtudes que tuvo el equipo”.