Euro: Austria planea poner fin a racha invicta de Italia

AP

LONDRES

La racha invicta de Italia no durará por siempre, y el técnico de Austria Franco Foda planea ser quien le ponga fin.

Los italianos se han convertido en unos de los favoritos en el Campeonato Europeo después de ganar sus primeros tres partidos en la fase de grupos, anotar siete goles y sin recibir ni uno solo. Esas tres victorias en la Euro 2020 extendieron su racha sin derrotas bajo las órdenes del técnico Roberto Mancini a 30 juegos —igualando su récord previo establecido en la década de 1930.

“En un principio parecía un reto infranqueable e imposible para nosotros, porque no han perdido en una eternidad”, declaró Foda. “Pero tarde o temprano incluso el conjunto de Mancini perderá”.

Austria, que avanzó a los octavos de final del torneo por primera vez, tendrá su oportunidad de hacerlo hoy sábado en el Estadio Wembley.

Aparte de la racha invicta, Italia tratará además de imponer otro récord. La escuadra no ha permitido un gol en 11 encuentros, un total de 1.055 minutos. Si Austria no logra anotar, Italia rebasará el récord de 1.143 minutos fijado entre 1972 y 1974.