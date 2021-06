Cristobal: “yo no voy al COD”

Héctor J. Cruz

Recibo una atenta carta de Cristóbal Marte, en relación a la posibilidad de que sea candidato a la presidencia del Comité Olimpico Dominicano en un par de años. Leamos:

“He leído con sumo interés su columna de ayer en el prestigioso Listín Diario en la cual su fértil intelecto sugiere que yo podría estar “cultivando” la posibilidad de ser candidato a la presidencia del COMITÉ OLIMPICO DOMINICANO en la próxima contienda electoral de fines de 2022 o principios de 2023.

“Me apresuro a responder a su manifiesta inquietud señalando que esa candidatura entra en la categoría, no de lo improbable, sino más bien de lo imposible, ya que desde hace mucho tiempo tengo la decisión de no optar por ninguna otra posición dentro el deporte nacional, que no sea la actual como Presidente del Proyecto de Selecciones Femeninas de la Federación Dominicana de Voleibol.

“A pesar de los múltiples logros alcanzados en más de 28 años que he dedicado al Proyecto Nacional de Voleibol Femenino de la República Dominicana, y cuyos logros incluyen un Campeonato Mundial Sub-20, dos medallas de oro y una de bronce en Juegos Panamericanos, cinco preseas de oro consecutivas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuatro títulos en la Copa Panamericana, dos coronas Continentales de NORCECA, un tercer lugar en la Copa Mundial de Grandes Campeones, disfrutando hoy de un privilegiado sexto lugar en el Ranking Mundial, siento más que nunca estar comprometido con ideales y metas superiores.

“Mi sueño de convertir el voleibol femenino en una “Marca País” hoy es una realidad que atrae al voleibol a cientos de nuestras niñas en edad escolar, como una disciplina que puede desarrollar sus potencialidades atléticas. Tengo el convencimiento de que cada día nos vamos acercando más a lo que hace tres décadas era una utopía.

“Como dirigente deportivo en el nivel federado nacional, presidente de una confederación continental y primer vicepresidente de un organismo mundial, no puedo estar ajeno a los vaivenes del olimpismo local e internacional con sus altas y bajas, pero jamás en plan de actor principal, sino como ciudadano empeñado en el manejo equilibrado y transparente de todas las instituciones públicas y privadas.

“Espero que todo lo anterior le deje plenamente satisfecho en cuanto a la sinceridad de mi posición, aprovechando la oportunidad para saludarle con sentimientos de consideración y estima personal. Att. Cristóbal Marte.” .

¿CANDIDATOS? : Para las próximas elecciones del Comité Olimpico Dominicana los pósibles candidatos son conocidos, a este momento, pero eso podría variar.. Entre las personas que se señalan calificadas para desempeñar el puesto están Persio Maldonado de tenis, Rafael Uribe de baloncesto, Gary Bautista de softbol, Rafael Villalona, del comité ejecutivo del COD, y otros que pudieran estar callados. Se cree que es posible esté aspirando Luis Chanlatte, quien está muy activo, y en primera fila deberá estar el actual presidente Antonio Acosta. Antonio es presidente, también de la Federación de Lucha, y como ha completado un período de dos años de Luisin Mejía, se piensa que buscará su propio cuatrienio. El tiempo dirá quiénes serán los rivales en diciembre 2022.

EL NUMERO 16: Según nota del colega Luichy Sánchez, Wander Franco se ha convertido en el dominicano 16 en debutar en liga mayor conectando jonrón en su primer juego (lo hizo en su tercer turno).-.Los otros han sido Roberto Peña, José Offerman, Guillermo García,.Rubén Mateo, Miguel Olivo, Héctor Luna, Wilkin Ramírez, Starlin Castro, Starling Marte, Oscar Taveras, Nomar Mazara, Teoscar Hernández,. Willy Adames, Anderson Tejeda y Sergio Alcántara.

PREOLIMPICO: Los dominicanos tendrán este jueves su segundo partido en la serie regular del preolímpico de beisbol que se celebra en Puebla, México. RD superó a Venezuela en el primer juego 10-7, , Venezuela superó a Holanda ayer 9-3, y ahora holandeses y dominicanos van a este encuentro, que pudiera marcar el paso. Si Dominicana gana terminará con 2-0 y pasará a la final,, que será el sábado. Si pierde será un triple empate, y me parece que habrá que contar los diferenciales de carreras. Porque en este evento tuvo lugar la “serie regular” más corta en la historia del deporte. Dos juegos solamente por equipo.

REVISANDO: Los primeros días de revisión de los árbitros a los pitchers, buscando sustancias extrañas, se ha visto una situación ridícula, como nunca antes. Los pobres árbitros haciendo el ridículo, buscando tonterías y los managers y algunos jugadores haciéndoles el juego. Creo que el sindicato de peloteros deberá “ponerse los pantalones” y detener esa barbaridad de una vez. Los árbitros atienden una orden de MLB de buscar el uso de sustancias extrañas e ilegales por parte de los pitchers. ¿ Se había visto algo más tanto?.. Eso es como pedirle al pueblo que no compre perfumes o marcas falsificadas. ¿Como pueden impedirlo?