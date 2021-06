Braiton Figuereo tiene alto grado como entrenador de fútbol

Soria, Madrid

El dominicano Braiton Figueroa Reyes recibió título de Entrenador Nivel 3 o UEFA PRO, convirtiéndose en el primer dominicano de la historia con la máxima titulación de fútbol profesional.

La UEFA es la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, órgano rector del fútbol europeo y una organización global de 55 federaciones nacionales.

Figuereo Reyes dijo a surfecundo.net que “este título me capacita para entrenar a cualquier equipo de fútbol del mundo o a cualquier selección, como por ejemplo el Real Madrid o el Barcelona o la selección dominicana de fútbol”.

El joven dominicano nativo de la comunidad de Tamayo, provincia de Bahoruco, en la República Dominicana, informó que “estoy de entrenador en el Club Deportivo Numancia de Soria, es un equipo profesional de España y acabado de ser campeón de mi categoría con el equipo que entreno”.

Entrenador Nivel 3 o UEFA PRO es una titulación de Grado Superior impartida por el Ministerio de Educación Español a través de diferentes academias dedicadas al fútbol, tarda 4 años de estudios en conseguir el máximo nivel.

Actualmente Braiton Figuereo está entrenando dos equipos de 9 y 13 años.

Datos biográficos

Braiton Figuereo Reyes nació el 23 de septiembre de 1980, en Tamayo, Bahoruco, República Domincana.

A los 14 años, el entrenador dominicano emigró a España junto a su familia, donde comenzó a practicar fútbol, sin embargo, consideraba que ya era tarde para iniciarse en dicho deporte, por lo que luego de varios años trabajando y jugando fútbol como amateur, decidió formarse como entrenador, mientras ayudaba a un amigo a impartir prácticas.

Formación

Figueroa Reyes posee diversos títulos que le complementan a la hora de realizar su trabajo. En el 2017 recibió el título de Técnico Deportivo en fútbol Nivel 1 (UEFA A).

En el 2018, obtuvo el diploma de Técnico Deportivo de fútbol Nivel 2 y finalmente, en el 2020 se tituló como Entrenador Nacional C por el FCYL.

Además, realizó dos maestrías: una en Dirección de Clubes de Fútbol y otra en Marketing Deportivo, ambas en certificadas por la ESNECA.

Figuereo Reyes sigue entrenando en la cantera del Club Deportivo Numancia.

Trayectoria

Figuereo Reyes ha pasado toda su carrera en el CD Numancia de Soria. En dicho club tuvo la oportunidad de obtener diversos títulos y crecer como entrenador desde el 2015.

Ese año, comenzó siendo delegado y ayudante, después, pasó a ser entrenador del Infantil C y B durante el 2016. Posteriormente, en el 2017 fue solo entrenador del Infantil C y en el 2018 del Infantil B. Finalmente, en el 2019 entrenó tanto al Cadete B como al Benjamín C. Y, actualmente, es el entrenador del Infantil A y el Benjamín B.

