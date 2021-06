Más anotadas sin recibir BB y sin conectar de hit

TONY GRULLÓN Tonygrullón45@gmail.com

Dos jugadores en la historia de las grandes ligas anotaron tres veces en un juego, sin haber disparado de hit y sin recibir bases por bolas si no por haberse embasado por falla de la defensa del contrario. El domingo 20 de julio de 1958 en el Yankee Estadium en un segundo juego de una doble cartelera entre Kansas City y los Yanquis. El lanzador de los dueños de la casa Whitey Ford venció 8 – 0 a los visitantes, como bateador en tres turnos que agotó en el juego se embazó en cada cual por error de la defensa de Kansa City y en ambas ocasiones anotó en carreras, para ser el primero de dos peloteros que han logrado esta hazaña. El otro jugador en alcanzar este hecho fue el Boricua Sandy Alomar, jugador de los mismo Yankees realizando esta hazaña en la misma fecha pero en diferente año, el domingo 20 de julio de 1975 frente a los mellizos de Minnesota falló en cuatro turnos y en tres de ellos se embazó por error, no recibió bases por bola no disparó de hit y anotó tres veces.