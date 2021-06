El Presidente, Pujols

Héctor J. Cruz

AGUILUCHO: Quilvio Hernández fue electo nuevamente para un segundo mandato seguido como presidente de las Aguilas Cibaeñas. Se trata del tercer período en que Quilvio es presidente del club, del cual su padre fue accionista de relevancia durante un par décadas, entre los 80 y los 90.

También, durante esos años de los 90, Quilvio fue gerente general en la presidencia de su padre, Tito Hernández. Una vez fallecido éste, el hijo asumió las acciones y ha sido presidente en 5 ocasiones, con la presente. Viene de buena cosecha pues las Aguilas fueron doble campeones el pasado invierno, en lo local y la Serie del Caribe.

Siempre le dije a Juanchy Sanchez (f) que las Aguilas deberían actualizar algunos renglones de sus estatutos, como aquel de que la junta directiva es electa solo un año, lo cual considero poquito tiempo.

Por cierto, con la ausencia de Juanchy, lamentablemente fenecido , en esta asamblea no hubo “competencia”, la familia Sánchez permanece con las acciones mayoritarias de la compañía y no tuvieron este interés en este cónclave. Quilvio me declaró que al evento asistieron sus hermanos Carlos y Luichy, pero no tuvieron incidencia en la conformación de la directiva.

A Quilvio que le vaya bien, y que el próximo torneo se pueda jugar con público full en el animoso Estadio Cibao.

¿Y PUJOLS? .: Es interesante comprobar cómo le está resultando a Albert Pujols su presencia en los Dodgers. ¿Lo está haciendo bien, le va mejor allí ?

El veterano de 41 años llegó a los Dodgers el 17 de abril firmando como agente libre. Diez días antes los Angelinos lo habían colocado en lista de waivers, pero nadie lo reclamó por un asunto económico. Pujols tenia pendiente cobrar 22 millones de dólares en Los Angelinos, y si alguien lo cogía tenia que hacerse cargo de parte de ese monto.

Firmando en la agencia libre, Pujols lo hizo bajo los términos del salario mínimo y ganará unos 426 mil dólares.

En los Dodgers, Pujols juega ocasionalmente en la primera base, en especial contra pitcheo zurdo. En 61 turnos tiene 15 hits, promedio en .246, 5 jonrones, 13 empujadas.- En los Angelinos tuvo de 86-17, para .198, 5 jonrones, 12 remolcadas.

Es decir que en los Dodgers le va un poquito mejor, y esa es buena noticia. Tiene 672 jonrones, y jugando de vez en cuando. ¿Volverá en el 2022?.

LA PAREJA. : Ahora que los Yanquis están en crisis, es oportuno echar una mirada a su “pareja” de jonroneros,los larguiruchos Giancarlo Stanton y Aaron Judge, quienes se lesionan con frecuencia y se pasan el año completo acumulando muchos ponches.

Stanton, de 31años de edad, este año batea para.263, 12 jonrones, 32 empujadas,OPS en .844.. Ha recibido 17 bases por bolas y 55 ponches pues todavía no conoce la zona de strike. Tiene contrato de 13 años por US$325 millones (hasta el 2027), y este año gana US$29 millones.

Judge, de 29 años de edad, podría irse a la agencia libre en 2022.. Esta temporada batea para .289, 15 jonrones, 35 empujadas, y en bases por bolas y ponches se parece mucho a Stanton (25 bb- 63K). Su OPS está en …920.

Los Yanquis tienen muchos jugadores de talento, pero en sus primeros 65 juegos del año han estado de crisis en crisis. Mal por el pitcheo, mal por el bateo .y veo con frecuencia al manager Aaron Boone cometiendo errores relevantes en la estrategia y cambios de pitchers.

Las cosas no pintan bien por ahí.