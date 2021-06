Juventud latina jonronera

Héctor J. Cruz

Me permito recordar el dato de que cerca de un 28% de los peloteros latinos en MLB son extranjeros. De ellos, más o menos el 12 % son dominicanos, partiendo del roster de 26 jugadores por cada uno de los 30 clubes.

Existen muchos nombres de jonroneros , pero este año se da el caso de que son los jóvenes latinos los que están dominando ese encasillado.

Esta situación se da de la siguiente forma (hasta anoche): el venezolano Ronald Acuña Jr., el cubano Adolis García (Texas), Vladimir Guerrero jr. y Fernando Tatis Jr., todos empatados en primer lugar con 16 juntando ambas ligas.

Luego viene un japonés, Shohei Ohtani (Angelinos), que tiene 15, seguido por Rafael Devers con 14, en un empate con Mitch Haniger, después el boricua Javier Báez, con 13, el venezolano Eduardo Escobar (Arizona) y el pequeño José Ramírez (RD) de Cleveland.

Noten el dato de que casi ninguno de ellos tiene ese tremendo cuerpo de jonronero, tipo Aaron Judge y Giancarlo Stanton, por solo citar dos nombres. Ellos ofertan técnica de swing, y naturalmente un poder jonronero de juventud.

¿A qué se debe esto, que es nuevo en MLB? Pudiera ser una combinación de eso mismo: la nueva técnica del bateo, que propicia un swing de abajo hacia arriba buscando el batazo largo (eso dicen), y también mejores condiciones físicas, con unos entrenadores físicos que le hacen a los peloteros un tremendo cuerpo, hasta convertirlo en excelentes atletas. Caso típico: el preparador físico Junior Ramírez , quien le habría sacado 40 libras a Vladimir Jr.

TRES PARA EL MVP: Por cierto, dentro de esta amalgama de nuevas figuras aparecen tres nombres con estadísticas adecuadas para optar por el premio de más valioso, dos en la Nacional, uno en la Americana, pero los tres latinos. Veamos los dos primeros meses.

Vladimir Jr. figura con números buenos en la Americana: promedio de .323, 16 jonrones, 42 empujadas y OPS en .1065, el primero. (Se ha robado una base en un intento, promedio para .1000).

En la Nacional, Acuña Jr. de Atlanta, figura con .283-16-33, 25 bases por bolas, 41 ponches, OPS en .999,. con 6 robos en 8 intentos. Y Tatis Jr., de San Diego, .299-16- 37, con OPS en .1091,. líder de la Nacional. Tatis, además, tiene 12 robos en 14 intentos, pct. de 85.7%..

La juventud latina domina, hasta ahora.

DE INTERES: Tal como estaba previsto, Licey tuvo asamblea eleccionaria ayer de una nueva directiva y el abogado Ricardo Ravelo asume la presidencia por los dos próximos años. Los demás miembros de la junta son los mismos que han estado los últimos años…Ravelo es hijo de Fernando, un ex presidente azul… La gente sigue de cerca el preolímpico de beisbol.. Por Florida andan todos los “jefes” deportivos de aquí:_ Felipe Vicini, de Creso, Antonio Acosta, del Comité Olímpico, Francisco Camacho, de Miderec, y Junior Noboa, comisionado de beisbol, entre otros…Andan cumpliendo el deber de apoyar el equipo dominicano, y no cae mal un paseíto por Florida, en medio de la tremenda situación , muy tensa, que se vive aquí con el Covid …La sequía ofensiva de los Yanquis se expande por todos lados. Para el partido de anoche, el colombiano Gio Urshela empezó de 14-0….Los boricuas perdieron sus dos primeros juegos del preolímpico y fracasaron. La tropa la dirigió Juan Igor González, pero llevaron mucha gente desconocida.,.. Será la próxima…El jardinero .Gabriel Guerrero, sobrino de Vladimir, pasó de las Estrellas Orientales a los Leones del Escogido por el lanzador Henry Martínez… Los “jóvenes” gerentes de Lidom siguen haciendo cambios… Dice el señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que tienen unos 100 contagiados, y 20 de ellos son congresistas.. ¿Y por qué no cierran esa cámara? Es lo que manda, hasta nuevo aviso..