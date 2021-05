Hector J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hectorj.cruz@Hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

¿Se recuerdan del refrán, muy usado en la América parlante? “Cuando el río suena, agua trae”.

Aquí tenemos otra vez a Marcell Ozuna en un segundo lío de violencia doméstica, intercambiando con su esposa Génesis, con quien tiene 3 hijos. Hace unos meses le hice una entrevista para Listin Diario, a ambos, y todo era amor y fraternidad. Se habló de las buenas relaciones, de los chismes de otros, y de los negocios que ambos están impulsando en su patria chica, Boca Chica.

Eso, además de otras actividades de tipo social, desde su residencia en Miami, donde vivian.

Pero las cosas no pintan bien. Lean en resumen lo del fin de semana:

“El toletero de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna, fue arrestado ayer bajo cargos de agresión agravada por intento de estrangulamiento y propinar golpes después de que agentes policiales dijeron haberlo visto cuando atacaba a su esposa.

El Departamento de Policía de Sandy Springs en Georgia informó en un comunicado que los agentes acudieron ayer en la tarde a una vivienda, debido a una llamada al número de emergencias 9-1-1 e ingresaron en el lugar, cuya puerta frontal estaba abierta.

Se escuchaban gritos provenientes del interior, de acuerdo con el reporte.

Los agentes fueron testigos del momento cuando el pelotero dominicano sujetaba a su esposa del cuello y la azotaba contra una pared”.

Y lean la reseña del pasado mes de junio, 2020,. con el primer caso.

“Fuentes que cubren la Major League Baseball indican que el jardinero dominicano Marcell Ozuna fue golpeado por su esposa Génesis Guzmán, por lo que ésta enfrenta cargo de “violencia doméstica”.

Según la información publicada en la cuenta de twitter de ESPN-Deportes, Ozuna sufrió recientemente una lesión facial después de que su esposa supuestamente lo golpeó con un caldero.

La esposa de Ozuna, Génesis, fue arrestada después de una investigación policial de dos semanas y acusada de agresión doméstica”.

“Reportes indican que, la esposa de Ozuna fue detenida por cargos de violencia doméstica, ya que, supuestamente le pegó con un caldero en el rostro al pelotero perteneciente a los Bravos”, cita el tuit de ESPN. Otra versión dice que pudo haber sido un plato o una jabonera”, según publica El Nuevo Herald.

Esto no pinta nada bien para Ozuna y Génesis.El está inactivo por lesionarse el pulgar de la mano izquierda recientemente.,

UN POCO MAS. En la hoja de la policía , ofrecida en twitter por Antonio Puesán, se leen los cargos a Ozuna: “Asalto Agravado, estrangulación, violencia familiar”… No hay datos para uno opinar sobre la veracidad de los hechos, la policía hablará cuando vaya ante el juez, pero eso deberá tener consecuencias..Todo dependerá de la conducta de su esposa Génesis, sobre todo ante la justicia ordinaria. Porque en cuanto a MLB, ellos hacen su camino aparte, y luego deciden. No olviden el lío del lanzador Domingo Germán, que tuvo violencia con su novia, ella retiró los cargos, pero igual lo suspendieron …

DE INTERES: Alberto Pujols hace un poco de ruido. Ayer pegó su 8vo. Jonrón del año en la derrota de los Dodgers 4-5 frente a los Gigantes..El viernes disparó un jonrón no válido porque uno de los jardineros “se lo robó” dando un gran salto. Pujols dio su jonrón de ayer, el 670 de por vida, ante el zurdo Jake McGee… Los Dodgers perdieron tres seguidos ante los Gigantes, su marca es 31-22, para el tercer lugar de la División Oeste… Ayer estuvo lesionado Mookie Betts, y eso significa más acción para Pujols..El equipo espera el pronto ingreso a juego del short Corey Seager y el jardinero Cody Bellinger.. Los Yanquis dieron pena el fin de semana. Estuvieron de visitantes en Detrolit y perdieron los tres. ¿ Por qué pena? Porque Detroit es un equipo de segunda, su record del año es de 22-31, para el 4to. lugar de la División Central.. Los Yanquis se metieron en pésima racha con mucha gente lesionada..Aaron Hicks no regresa este año, y Luke Voit salió de juego… Además, cuando Giancarlo Stanton Aaron Judge se meten en malas lo hacen en serio… Los ponches se multiplican como los chinos una vez.. Los Orioles de Baltimore tiene 13 derrotas seguidas..aunque usted no lo crea..Su marca del año está en 17-36… Muchos peloteros dominicanos tuvieron una quincena mala..Yermin Mercedes apenas batea de 25-4 en los últimos 7 días, promedio en .160, 1 hr. Con 4 empujadas.Su promedio ha bajado a .320..Juan Soto, bateando de primero en la alineación, en los últimos 7 días tiene de 23-3 para .130, y su promedio ha descendido a .267.-…Fernando Tatis Jr. disparó jonronazo de 3 vueltas en el partido del sábado, empató las acciones a 6 ante Houston, y San Diego ganó en extra innings.. Tatis jr., que estaba de designado esa fecha, batea -.299, con 15 jonrones, 36 empujadas, OPS en 1074…Manny Machado sigue flojo y le dieron el domingo libre., Houston ganó 7 por 4 con el pitcheo de Zack Greinke… Falleció Tony Bendek, antiguo dirigente del famoso equipo de beisbol amateur Medias Capitolio..También fue presidente de la Federación de Beisbol varios años… Los Mets han visto suspender por lluvia 4 de sus últimos 54 juegos. En la campaña tienen 11 suspensiones, y hoy juegan vs. Atlanta…

PREOLIMPICO: Será a la 1 de la tarde el primer juego de Dominicana este lunes, en Port St. Lucie.. Lanzará el cubano-dominicano Raul Valdes y por Puerto Rico el zurdo Luis Cruz, quien ha actuado aquí los últimos años con Licey y Escogido…El equipo finalmente inscribió al lanzador Enny Romero, y también al derecho Marcos Molina, quien ganó un partido de exhibición ante Venezuela..El ambiente está bueno..Juan Igor González dirige a los boricuas, Hector Borg a los dominicanos.. Este martes va Radhamés Liz ante Estados Unidos, que dirige Mike Scioscia…. El partido va por el canal Sport Vision, numero 35 en Altice.