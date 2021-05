Tras caos por escupitajo, Hawks vencen a Knicks

AP

ATLANTA

Trae Young quería causar una buena impresión en su primer viaje a los playoffs. No hay duda de que lo está consiguiendo.

Young dejó atrás el caos desatado por un escupitajo que un fanático le lanzó en el Madison Square Garden, y deslumbró al disputar el primer partido de postemporada como local en su carrera, para que los Hawks de Atlanta vencieran el viernes 105-94 a los Knicks de Nueva York.

“Siento que me he preparado toda mi vida para estos días, para estos momentos”, refirió el joven astro, quien anotó 21 puntos y repartió 14 asistencias por los Hawks, alentados por 15.743 fanáticos, el mayor público que se haya registrado en la arena de Atlanta durante esta temporada.

Los Hawks tomaron así una ventaja de 2-1 en la serie al mejor en un máximo de siete duelos. El cuarto partido está programado para el domingo, también en Atlanta.

Este duelo lució apretado durante buena parte de la primera mitad, pero los Hawks cerraron el segundo periodo con una racha de 22-5, encabezada por Young, que desató el júbilo en el graderío.

“Realmente él no tiene un punto débil”, valoró el técnico interino Nate McMillan. “Aprovecha todo lo que permita la defensa. Hace un gran trabajo para encontrar al hombre desmarcado cuando la defensa colapsa en la pintura. Y si no colapsa, él ataca y define ante el aro”.

En el primer partido, Young logró el enceste del triunfo para silenciar al público en el Madison Square Garden, que no albergaba partidos de playoffs desde 2013. Brilló de nuevo en el tercer duelo, durante la racha que definió prácticamente el partido.

Participó en 18 de los 22 puntos de esa racha.

Young, base de tercer año, se ha quejado de que pocos toman en serio a los Hawks en esta postemporada. Particularmente, se mostró molesto por el hecho de que lo pasaran por alto en las votaciones para el Juego de Estrellas, disputado este año en su propia ciudad.

Así que se ha mostrado decidido a destacarse en su primera postemporada.

Durante el segundo partido en Nueva York, un fanático de los Knicks escupió hacia Young, quien se disponía a hacer un saque en el cuarto periodo de un encuentro reñido.

Young se olvidó rápidamente de lo ocurrido y se concentró en devolver la delantera a los Hawks.