Noticias del golf nacional e internacional

Félix Olivo

El golf sigue su agitado curso y se generan todo tipo de noticias, tanto en el patio como en el extranjero, por eso te traemos la edición mensual del Up and Down Ampliado, con los cortitos desde los fairways.

Up and Down.

* Save the date. La tercera edición del Super 5 Big Scramble de Puerto Plata va los días 15 y 16 de octubre en Playa Dorada, así que vayan armando sus equipos, que este año venimos “bomba”. * Vistas Golf and Country Club, la sensación del momento. Los socios súper están entusiasmados y felices. Por cierto, ya se han hecho dos hoyos en uno, el santiaguero Luis Pérez fue el primero el 1 de mayo (hoyo 2, 180 yardas), y luego el 18 de mayo lo hizo Jonathan Almánzar (hoyo 17, 187 yardas). ¡Enhorabuena! * Britcham anuncia su clásico anual. La edición 22 del torneo será el 19 de junio en Punta Espada. ¡Bien! * Liga Hispaniola gana parada SPGA. Con 327 puntos se llevaron el gran torneo que se jugó en Metro CC. Detrás llegó la Liga Metro (320), y en tercer lugar la Liga El Círculo (302). Aroboun hizo 275 para ubicarse cuarto, y la Casa España quedo quinta con 273. * El Torneo Kid’s Hope viene duro. Gran trabajo del comité gestor comandado por Alexandra Matos de Purcell junto a las voluntarias, y en las comunicaciones, Rochelli Subero. Lo más innovador será la rifa, con pelotas lanzadas desde un helicóptero. Salven la fecha del 13, 14 y 15 de agosto, para que vivamos juntos un gran fin de semana, jugando y colaborando con FACCI. * Se acercan los Campeonatos Nacionales. Me cuenta el su director ejecutivo de FEDOGOLF, Luis José Placeres, que la organización marcha “viento en popa y a toda vela” y que él y el presidente, Carlos Elmúdesi, prevén uno de los campeonatos mas reñidos de los últimos años. La cita es en Casa de Campo del 3 al 6 de junio. ¡Piña! * Torneo ADOEXPO. Les cuento que este año un servidor trabajará la organización, montaje y dirección técnica del gran evento que aglutina las empresas de la asociación de exportadores. El evento va el 21 de agosto en Dye Fore. * Mickelson y su sexto grande. Nadie vio venir al zurdo “con tó lo hierros”, para apoderarse de uno de los eventos más difíciles del año, caracterizado por unas condiciones de juego terribles. Kiawah Island, diseño del “genio del mal”, Pete Dye junto a su esposa Alice, sacó garras y se defendió, comportándose digno de un major. Es poco común ver estos tipos tirar 6 bajo, pero no era para menos. Felicidades a Phil y a su legión de seguidores. ¡Oigan la risa de Euclides Reyes! * El PGA Tour flexibiliza protocolos. Se permitirá a los jugadores vacunados poder estar sin mascarillas en lugares cerrados. Gran paso de avance. * A propósito, mucha gente me preguntó sobre la ausencia de mascarillas en el PGA Championship. Recuerden que en EEUU cada estado tiene diferentes formas de abordar los protocolos, y en este caso, solo se permitían personas vacunadas al evento. * Visita nuestra web, wwwfiebredegolf.com. Todas las noticias que reseñamos aquí hoy están in extenso en tu página favorita. ¡Chequéala! * Acción del finde. Tours: Charles Schwab Challenge (PGA Tour), Made in HimmerLand (Tour Europeo), KitchenAid Senior PGA Tour Championship (Champions Tour), y Bank of Hope LPGA Match Play (LPGA Tour). * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + varias repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com.