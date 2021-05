Camacho y Fulcar llaman población a vacunarse

SANTO DOMINGO

Los ministros de Deportes, Francisco Camacho, y de Educación, Roberto Fulcar, formularon este miércoles un llamado vehemente a toda la población dominicana, para que se vacune contra el Covid-19 como forma de vencer la pandemia.

Los funcionarios hicieron sus exhortaciones este miércoles cuando Camacho acompañó a Fulcar, quien acudió al pabellón de combates del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el virus.

“Llamamos a todos los dominicanos y dominicanas a que se vacunen. Esta es el arma para luchar contra la pandemia”, dijo de manera escueta el ministro de Educación de la República Dominicana, al ser abordado por periodistas el tema.

Planteamientos de Camacho

“Todo el dominicano, por favor, que venga y se vacune, que con eso nos va a ayudar a combatir la pandemia, a que el país se abra”, exclamó el ministro de Deportes Camacho, quien luego invitó a Fulcar a visitar su despacho.

“Este rebrote que se registra en el gran Santo Domingo, es de las personas que no se han vacunado; entonces que vengan a vacunarse”, indicó Camacho, quien insistió en que casi no hay que hacer fila, que quien asiste lo inoculan y rápidamente se va a su casa con la seguridad que la pandemia no lo atacará.

“Piensen en su familia, porque a lo mejor yo puedo sobrepasar el Covid, pero mi abuela o mi mamá no”, motivó Camacho e insistió en que vayan a recibir la dosis, porque no le cuesta un centavo, solo invertir 10 o 15 minutos de su día.

Adujo que el deporte es salud y por eso está trabajando de manera mancomunada con el Ministerio de Salud Pública.