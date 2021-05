Lo trascendente

Héctor J. Cruz

TATIS JR. El 6 de abril pasado Fernando Tatis Jr. se lesionó el hombro izquierdo, y las primeras informaciones daban cuenta de la posibilidad de una operación que lo sacaría de juego varios meses.

Los médicos fueron explícitos, pero el equipo lo colocó en lista de inactivos por 10 días y así se hizo: regresó el día 16, y lo hizo en grande. El joven no se ha detenido en producir, incluyendo este domingo cuando disparó dos jonrones, uno de ellos de bases llenas, y suma 13 en la campaña. Ayer remolcó 6 carreras, su total es de 26, con promedio de .309.

San Diego se aprovecha y ha ganado 9 en línea, luego de superar a Seattle ayer para barrida del fin de semana. Los Padres han escalado al primer lugar de la División Oeste Liga Nacional con 30-17, un juego por encima de los Dodgers , 28-18,.

Los Dodgers también están en buena racha, le dieron barrida de 3 a sus eternos rivales Gigantes. Albert Pujols está recibiendo cierta oportunidad en la primera base. El sábado remolcó una carrera con hit “llameado”, y ayer lo dejaron en la banca. Con los Dodgers tiene de 19-5, promedio de . .263, 1 Hr., 5 empujadas.

DOMINANDO: Lo otro interesante del fin de semana es la barrida dada por los Yanquis a los “duros” Medias Blancas de Chicago. Los chicos del manager Tony LaRussa llegaron a Nueva York muy comparones, presentando por vez primera en la gran urbe a su gran novato Yermin Mercedes.

Pero las cosas no salieron bien.. L:es ganaron el viernes 2 por 1, el sábado fue fácil 7 por 0 con Gerrit Cole tirando 7 entradas, y ayer parecía también fácil, entraron al noveno 4 por 3. Sin embargo, un jonronazo del emergente Andre Vaughn a Aroldis Chapman empató a 4, colocando nuevo escenario. En el noveno, combinaron un hit, dos bases por bolas sin outs, y con bases llenas el relevista Liam Hendricks también dio 4 bolas a Aaron Judge forzando la carrera del triunfo.

Fue la 6ta. victoria seguida de los Yanquis, que empezaron la temporada perdiendo 4 de sus primeros cinco. Desde entonces en sus ultimas 10 series han ganado 8 y empatado dos.

En el Este de la Americana, Boston (29-19 empatado con Tampa , y Yanquis 28-19 a medio juego. Tampa ha ganado 10 en línea….

MOVIMIENTOS DE MLB: El toletero Franmil Reyes, de Cleveland, tiene problemas en el oblicuo derecho y fue colocado inactivo por 10 días. En la campaña batea para .257, 11 jonrones y 29 remolcadas.. Los Marlins subieron de nuevo al infielder José Devers, quien ya había estado con ellos semanas atrás en su debut en las mayores.. El tiene de 12-2 con promedio de .167…. San Luis subió al lanzador Junior Fernández, de breve labor esta campaña.. Los Filis colocaron al pitcher Ramón Rosso para asignación.El había aparecido en 1 juego solamente..Seattle envió a triple A al inicialista José Marmolejos, quien no ha estado bien. El tiene .139-3-9 este año…Seattle envió al lanzador Domingo Tapia a Kansas City en un cambio por dinero… .. Pablo Reyes, de Milwaukee fue enviado a triple A, posiblemente para hacerle hueco a Christian Yelich..Reyes tenia de 27-10 para .270…. El receptor Deivy Grullón sigue siendo noticia.. Los Mets lo habían colocado en waivers, y ayer fue reclamado por Tampa Bay..¿Cuántas veces le ha sucedido eso este año?..Me parece que cuatro.. Anteriormente, Tampa lo había seleccionado de Cincinnati, y luego lo puso en waivers…La suya es una situación muy simpática..

DE INTERES: Los Marlins le ganaron la serie de 3 a los Mets de Luis Rojas. Ayer vencieron 5 por 1… Jonathan Villar de 4-0 y batea .210, Francisco Lindor de 4-0 y su promedio es de .194…Asi no se puede… Los Mets tienen 21-19, siguen en primer lugar del grupo Este, y todos los demás tienen marca negativa: Atlanta, Filadelfia, Washington y Miami…. El equipo dominicano que va al preolímpico ya está en Florida, entrenando en Port St. Lucie, y allá se integraron algunos más. Incluye a José Bautista, y Melky Cabrera… Bautista jugó en MLB por última vez en 2018, cuando paseó por tres equipos: Mets, Filis y Bravos… Vive en Tampa con su familia, y no ha anunciado su retiro… Muchos se sorprendieron de que el equipo dominicano lo ponga en roster , pero parece que será un aporte por su veteranía y su liderazgo.. No es tanto por su edad, 40, es por su inactividad en la pelota profesional. Ya suma 3 años de su retiro no anunciado…¿Se entiende eso?...Ayer le dieron un pelotazo a Yermin Mercedes, la bola pegó en el oído izquierdo, hubo que darle aire un par de minutos, pero no hubo consecuencias…. El jonrón que le dieron a Aroldis Chapman en el noveno, fallando el salvamento, fue la primera carrera limpia que le hacen este año. El hombre fue el pitcher ganador y tiene 4-0, aunque fracasó en su responsabilidad..Por eso muchos dicen que hay estadísticas que son ficticias..