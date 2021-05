CATAR: impresionante

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol Instagram: hectorjcruz

Este jueves compartí con el colega Fausto Jiménez (fútbol), un almuerzo en la embajada de Catar en Santo Domingo, a invitación de su principal funcionario y encargado de Negocios, Yaser Al-Abdulla.

Cuando usted tiene la oportunidad de compartir con gente de un país árabe la experiencia siempre es provechosa porque es una cultura totalmente opuesta a la occidental, mucho más a la nuestra.

Imaginen que Catar es un territorio de apenas 11,500 kilómetros cuadrados, más o menos el 20% de los 48 mil kilómetros de República Dominicana. Añada, además, que en tan pequeña cantidad de tierra tienen 2.5 millones de habitantes, pero solo el 20%, unos 500 mil, son auténticos nativos de Catar.

Unos 2 millones son ciudadanos extranjeros, y dicen ellos que tienen allí ahora mismo 192 nacionalidades, una auténtica ONU. Africanos, europeos, latinos, y últimamente han llegado muchos colombianos. Diez mil personas hablan español, el resto habla árabe e inglés.

Ese país tan pequeño tiene el más alto PIB del planeta, de acuerdo a la ONU y los organismos internacionales que supervisan la economía. Y surgen datos tan increíbles como el hecho de que allí la gente no paga impuestos (¿puede creerse? porque todo lo suple el Estado.

Además, están tan avanzados en su tecnología que los trenes que darán servicio a la copa mundial de futbol 2022 no tienen choferes, son controlados desde una central.

Precisamente el tema del encuentro fue ese: conocer detalles del país y de los aprestos para montar la Copa Mundial, que será celebrada en varias ciudades en noviembre del próximo año.

Nos fueron mostrados los 6 estadios sedes, bellezas extraordinarias, y uno de ellos será donado a un país africano luego del mundial pues “son desmontables”, de acuerdo a la explicación. Otros serán convertidos en museos y escuelas, y el resto quedará en manos de la liga de futbol de Catar, que tiene 10 equipos

Un nativo de Catar , Nassan bin Ghanim Al Khelaifi, es un ex tenista de 47 años, presidente actual de Paris Saint Germain y presidente de la Asociación Asiática de tenis.

Ellos tienen un gran empeño en desarrollar el deporte y tienen el dinero para hacerlo. Su reserva de gas es la tercera del mundo, aparte de lo petrolero.

Catar nunca ha participado en un mundial, irá entre los 32 equipos del 2022, buscando colarse hasta donde puedan.

DE MLB: Domingo Germán se contagió del buen pitcheo de Corey Kluber el miércoles, y este jueves tiró 7 ceros a Texas, para un triunfo de 2-0 para los Yanquis. Germán mejora a 4-2 y 3.05, y parece que ya ha tomado suficiente auto-confianza, la cual había perdido. . Aroldis Chapman tuvo su salvado 11, todavía no permite carreras limpias y la efectividad está en .000… En 17 innings ha permitido solo 5 hits (2.8 por cada 9 innings), y 36 ponches (15.3 por cada 9 entradas). Un abusador…Los Yanquis ganaron su 6ta. serie corrida, ellos iniciaron perdiendo 4 de sus primeros 5, pero de ahí en adelante no ceden terreno. Han ganado 7 series, no han perdido ningúna y dos empates.. A Texas le ganaron 3 de 4…Esta noche regresan a Nueva York para enfrentar a los “duros” Medias Blancas de Chicago… Los Mets del manager Luis Rojas estarán visitando a los Marlins el fin de semana, en Miami…Otras series interesantes serán Dodgers y Gigantes, peleando por el primer lugar del Oeste Liga Nacional, y San Diego recibirá a Seattle.. Ayer, los Gigantes hicieron 9 carreras en un inning, en un triunfo aplastante de 19-4 sobre Cincinnati… Los jonrones estuvieron a la orden del dia, incluyendo un grand slam de Steven Duggar.. Johnny Cueto lanzó 5 innings de 1 carrera para ser el ganador (3-0 , 2.34)..