White Sox y LaRussa, van bien

El manager Tony LaRussa se retiró de tales funciones luego de ganar la serie mundial de 2011 con los Cardenales de San Luis (y Albert Pujols). Antes, había sido campeón en 2006 y más atrás dirigiendo a los Atléticos de Oakland en 1989.

Esta historia parece increíble. La Russa dirigió 34 años en liga mayor, fue electo al Salón de la Fama en 2014, y 10 años luego de su retiro es llamado por su antiguo club , los Medias Blancas de Chicago, quienes le dieron su primer trabajo como tal en 1979.

Alli estuvo LaRussa hasta 1986 sin logros notables, período en el cual pasó a dirigir a los Atléticos de Oakland. Y así va su historia.

Lo llaman ahora otra vez, pero quien lo hace no es un desconocido. Es el mismo dueño de su debut en este club que comparte la ciudad de Chicago con los Cubs.

Ese dueño se llama Jerry Reindsdorf, tiene 85 años de edad, y compró a los Medias Blancas en 1981,. Es decir que cuando hizo tal compra encontró a La Russa allí y lo mantuvo por otros cinco años.

Pero Reindsdorf es más conocido en la NBA que en beisbol. Porque en 1985 también compró a los Chicago Bulls y los convirtió en un club ganador, logrando 6 coronas de las manos de Michael Jordan y Phil Jackson.Así como suena.

Desde entonces se mantiene activo,posee ambos clubes y dicen que es la voz más poderosa de la NBA en los últimos tiempos. Además, fue fue el hombre que permitió a Jordan tener un año sabático jugando beisbol a nivel de doble A.

En 2020, los Medias lancas tuvieron record de 35-25 para el tercer lugar de la División Oeste Liga Americana, pero se quedaron ahí. En 2019 tuvieron marca de 72-89 para el tercer lugar, y en 2018 perdieron 100 juegos. Este año tienen 25-15, primer lugar de su grupo.

La última vez que estuvieron en play off brevemente fue en 2008 cuando ganaron la División bajo el mando de Ozzie Guillén.El venezolano los había llevado a la corona en 2005 ante Houston, su primera desde 1917. Habían pasado 88 años.

Asi va La Russa ahora, buscando un hueco de postemporada para los White Sox..a ver qué pasa. No lo pierdan de vista.

UN POCO MAS: En 2005 , en algún momento, estuvieron varios dominicanos con los Medias Blancas, especialmente los infielders Juan Uribe y Pablo Ozuna, el jardinero Timo Pérez y los lanzadores Damaso Marte y Luis Vizcaíno… En Houston estuvieron el lanzador Wandy Rodríguez y el jardinero Willy Taveras.. En el cuerpo de lanzadores de Chicago, Mark Buehrle, José Israel Contreras, Freddy García y Orlando –Duque-Hernández… Paul Konerko estuvo entre sus principales bateadores..

DE PUJOLS: La noche del lunes debutó Albert Pujols con los Dodgers, jugó la primera base, los Dodgers vencieron 3 por 1 a Arizona y Pujols pegó un sencillo remolcador… Sigue la controversia acerca de si debe o no retirarse..Mi recomendación: déjenlo jugar, su rendimiento tendrá la última palabra..Si no rinde, ningún equipo lo contratará.. No le prohíban su deseo de continuar jugando..un poco más. Ya no lo hace por dinero, lo hace por amor al juego. Tal vez retorne a una serie mundial con los Dodgers.

DE INTERES: Falleció el panameño Rennie Stennet a los 72 años de edad, víctima de cáncer.Fue parte de los Piratas de Pittsburgh de los años 70, que ganaron las series mundiales de 1971 y 1979.. Alli jugaron también, con ese club, otros dos panameños, Manny Sanguillén, receptor y Omar Moreno… Todos jugaron para las Aguilas Cibaeñas en algún momento….,El liceísta Luis Barrera, jardinero nativo de Tamboril, está en Grandes Ligas con los Atléticos de Oakland. Sería el dominicano 821 en la historia… El equipo de beisbol dominicano que va al preolímpico tiene una presentación a la prensa este miércoles, a la 1 PM; en el 7mo. cielo del estadio Quisqueya Juan Marichal. El manager es Héctor Borg y el gerente José Gómez…Los Mets perdieron al jardinero Kevin Pillar, una pieza de relevancia en el club.Estará fuera al menos 10 días… Les recomiendo ver la entrevista que hice al Dr. Domingo Pichardo, presidente del Licey, y que está disponible en la plataforma digital de Listin..Así podrán conocerlo bien .. Pichardo estuvo dos años en la presidencia, tuvo una final (que Licey perdió ante los Torols), y un sótano el torneo pasado..