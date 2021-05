Nadal: "Quería mucho este décimo título en Roma"

EFE

Roma, Italia

El español Rafa Nadal aseguró este domingo, tras ganar contra el serbio Novak Djokovic su décimo título en Roma, que este logro es algo que deseaba mucho, después de alcanzar al menos diez victorias en Montecarlo (11), Barcelona (12) y Roland Garros (13).



"Es fantástico tener este trofeo aquí en Roma. Lo quería mucho esté décimo título en Roma. Fue el primer título importante que conquisté (en 2005) y después de diez en Montecarlo, diez en París y diez en Barcelona, quería este", aseguró Nadal en la rueda de prensa posterior al partido.



"Esta semana tuve momento buenos, de sufrimiento, pero al final tuve una semana de tenis sólido", agregó.



El mallorquín explicó que este título no cambia los equilibrios de cara a Roland Garros, pues considera su preparación para París "ya hecha", pero reconoció que es un "extra".



"La victoria de hoy es un extra y me llevo un título muy importante. Antes de este torneo mi temporada de tierra no era ni mala ni muy buena, con este título mejora drásticamente", dijo.



"París siempre es un sitio especial, es el sitio más importante en mi carrera. Tengo que regresar a casa, descansar, tener un par de días de pausa, y luego trabajar para mejorar un par de cosas. Creo que mejoré cosas, pero tengo que seguir", agregó.



Nadal también se refirió al peligro que generan las líneas de la pista central del Foro Itálico, en las que se resbaló hasta tres veces, con riesgo de lesionarse.



"Es peligroso, estaba enfadado porque el otro día me pude lesionar y hoy es lo mismo. Pasó más veces, son ya tres, aunque una vez no caí. Tuve suerte de que pude lanzar mi raqueta para tener las manos libres, pero estaba fastidiado. El problema es que las líneas son de plástico y a veces están más altas que la tierra", aseguró.