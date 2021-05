Nadal, a un paso de la décima corona en Roma

EFE

Roma, Italia

El español Rafa Nadal (n.3) se impuso este sábado por 6-4 y 6-4 al estadounidense Reilly Opelka (n.47) y se clasificó para la final del Masters 1.000 de Roma, en la que buscará su décima corona contra el vencedor del duelo entre el serbio Novak Djokovic (n.1) y el italiano Lorenzo Sonego (n.33).

Nadal, que puede igualar los 36 títulos Masters 1.000 de Djokovic, resistió ante los potentes saques de Opelka, jugador de dos metros y once centímetros, y le doblegó en una hora y 32 minutos para avanzar en el torneo romano, donde ganó su primer título en 2005.



El de Manacor estuvo muy acertado con su saque, con el que apenas concedió 13 puntos en todo el partido, e hizo valer una rotura por set para clasificarse para su duodécima final en el Foro Itálico.



En su partido número 500 en tierra batida, superficie en la que ganó más del 91 % de sus encuentros, Nadal blindó su plaza en la final del torneo del Foro Itálico, tras un torneo intenso en el que eliminó, antes de Opelka, al italiano Jannik Sinner, el canadiense Denis Shapovalov, con el que tuvo que salvar dos bolas de partido, y el alemán Alexander Zverev.



Triunfó este sábado con una prestación sólida ante un jugador extremadamente peligroso, incómodo por su potente saque y por no dar ritmo a sus rivales, que llegaba a estas semifinales sin perder ni un parcial ni su servicio.



Rafa logró sobreponerse a su único momento realmente delicado del partido, en el cuarto juego, cuando tuvo que anular cuatro bolas de rotura que podían cambiar la historia del primer parcial.



El de Manacor se salvó y rompió el saque de Opelka en el quinto juego (3-2). Desde ese momento sacó el rodillo y cerró el set por 6-4 con un parcial de doce puntos a cero con el saque.



El rey de la tierra batida, en la que ganó 61 títulos y logró una racha de 81 victorias consecutivas, entre 2005 y 2007, y de cincuenta set consecutivos, entre 2017 y 2018, puso cuesta abajo también el segundo parcial de forma inmediata, con una rotura en el tercer juego.



Sentenció el duelo tras una hora y 32 minutos con un 6-4 y, por decimosexto año de los últimos diecisiete, se clasificó para al menos una final en tierra a nivel Masters 1.000.



Solo el año pasado no consiguió este resultado, aunque a causa del coronavirus solo pudo disputar un torneo, precisamente en Roma, cuando se rindió en los cuartos de final contra el argentino Diego Schwartzman.



Su rival en la final será el ganador del partido entre Djokovic, con el que protagoniza una de las rivalidades más intensas de la historia del tenis, con 56 precedentes (29 victorias de Nole y 27 de Rafa), y la revelación Lorenzo Sonego, quien eliminó al ruso Andrey Rublev en los cuartos de final.



Nadal y Djokovic se enfrentaron ocho veces en Roma, cinco de ellas en la final, con tres victorias del español por dos del serbio.



De ser Sonego su rival, sería el primer enfrentamiento absoluto entre el italiano y el español.