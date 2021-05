Giro: Lafay gana 8va etapa, Valter conserva la punta

AP

SANFRAMONDI, Italia

El ciclista francés Victor Lafay ganó la octava etapa del Giro de Italia, la primera victoria de su carrera profesional, y el húngaro Attila Valter conservó el mallot rosa el sábado.

Lafay, del equipo Cofidis, atacó la empinada cuesta final de la etapa de 170 kilómetros de Foggia to Sanframondi y llegó solo a la meta.

Con los brazos alzados y una amplia sonrisa, Lafay cruzó la meta con 36 segundos de ventaja sobre Francesco Gavazzi. Nikias Arndt fue tercero a un segundo.

“Ataqué en los últimos kilómetros y vi que nadie me seguía”, dijo Lafay. “No puedo creerlo. ¡Acabo de ganar una etapa en el Giro!”

Los tres integraron un grupo de nueve que escapó cuando se corría el primer tercio de la etapa.

“Gasté mucha energía en la primera parte de la etapa para ser parte de la escapada”, dijo Lafay. “Hubo varios intentos, pero el pelotón no dejó mucho espacio. Finalmente la escapada se separó. Una vez que empezó a aumentar la brecha pude recuperar un poco de energía”.

Valter terminó a salvo en el pelotón para conservar 11 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel en la general y 16 segundos sobre el colombiano Egan Bernal.

“Fue un día perfecto para mí y para el equipo”, dijo Valter, que corre con el equipo Groupama–FDJ.

“Una vez que se separó la escapada, tratamos de no correr riesgos. Es asombroso ver a mis compañeros de equipo trabajar para mí y es fantástico poder vestir el mallot rosa un día más”.

Caleb Ewan, ganador de las dos etapas anteriores, abandonó el Giro durante la jornada. El australiano tenía el plan de abandonar antes de la última etapa en Milán, y su equipo Lott Soudal dijo que sentía dolor en la rodilla.

La novena etapa, el domingo, incluye nuevamente un cierre en ascenso y tres cumbres de categoría en la ruta de 158 kilómetros de Castel di Sangro a Campo Felice.

El Giro finaliza el 30 de mayo en Milán.