Con paliza sobre Magic, 76ers aseguran 1er sitio del Este

Joel Embiid y los 76ers están contentos por haber asegurado la ventaja de locales para los playoffs en la Conferencia Este. Sin embargo, saben que su meta es mucho más ambiciosa.

Seth Curry anotó 20 puntos y los 76ers de Filadelfia aseguraron el primer puesto del Este para la postemporada, al aplastar el viernes 122-97 al Magic de Orlando.

Embiid sumó 13 unidades y 11 rebotes, mientras que Ben Simmons contribuyó con 13 puntos y nueve asistencias, para que Filadelfia mejorara a una foja de 48-23.

Los Sixers podrían haber asegurado el sitio de primer preclasificado hace unos días, pero cayeron el martes en Indiana y el jueves en Miami. Embiid no jugó ante los Pacers debido a una enfermedad, y participó sólo 25 minutos en el encuentro ante el Heat.

Pero el camerunés lució más activo en el segundo cuarto ante el diezmado Magic, y ayudó a que Filadelfia superara a Orlando por 39-19 en el periodo para tomar el control firme del duelo.

Embiid mostró el carácter que lo ha convertido quizás en el deportista más querido de Filadelfia, cuando se enfrascó en un altercado con Shane Bacon, a 3:16 minutos de que concluyera ese segundo cuarto.

Se le marcó una falta técnica.

“Estoy contento con lo que hemos logrado, pero nos falta mucho camino por recorrer”, dijo Embiid. “Ha llegado el momento en que definamos y busquemos ganarlo todo”.

Los seguidores de Filadelfia pidieron a coro que Embiid sea el Jugador Más Valioso de esta temporada. El cántico podría arreciar en los playoffs.

El ayuntamiento de la ciudad anunció esta semana que la arena podrá llenarse al 50% cuando inicie la postemporada. Ello significa que asistirán unos 10.000 espectadores, el doble del límite actual.

Los 76ers mejoraron a una foja de 28-7 como locales.

“La ventaja de local ayuda mucho”, opinó Embiid. “Hemos sido dominantes en casa, casi no perdimos acá. Significa much ser los primeros preclasificados”.