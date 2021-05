Disyuntiva de Pujols

Héctor J. Cruz

En el mundo del beisbol está caliente la controversia sobre Albert Pujols, lo que hará en los próximos días y cuál sería su decisión más apropiada.

Algunos dicen que debería retirarse porque entienden que está “lagrimeando” un puesto para continuar su carrera, actitud que consideran no va a acorde con su gran historia de inmortal.

Se cree , que Pujols debería asumir una actitud “de dignidad” y , ya que lo han botado los Angelinos, colgar los guantes, dedicarse a disfrutar su vida.

Otra opinión es que Pujols tiene todo el derecho de continuar jugando, al considerarse que tiene todavía condiciones. Incluso hablan de perseguir el jonrón 700, para lo cual le faltarían 33 .

¿Qué opino yo? Le respeto su derecho a intentar continuar su carrera, creo que ya está cerca su final, y que no tiene gran cosa que buscar en liga mayor. Pero, como le corresponde ese derecho, pudiera ser que consiga trabajo fijo en un equipo, inclusive de inicialista.

No se obvie la ventanita de que cualquier equipo que tenga juventud pudiera tenerlo en su roster el resto del año como una atracción y como un consejero y tutor para esa juventud.

Pudiera suceder, también, que Pujols consiga trabajo en algún club, sea en la Nacional (como primera base) o en la Americana,y que tenga un rendimiento bajo. Si esto sucede, pudiera tomar la decisión del retiro antes del final de la campaña o el propio equipo pudiera enviarlo a su casa.

Estas variantes han sucedido con otros grandes estelares de la historia, no será nada nuevo. En este caso, es fácil entender que Albert, de 41 años, no tiene ya nada más que buscar en cuanto a estadísticas, y que su mejor camino sería el retiro. Pero, si quiere continuar y lo contratan que siga pues no estará violando ninguna constitución. Solo hay que desearle suerte, a ver cuánto le dura.

¿Qué cómo está le económicamente? Bueno, los Angelinos tendrán que pagarle sus 30 millones de dólares este año, y si le hacen un depósito sería por 5 millones cada mes, 2.5 millones cada 15 días, o, si quieren, 167 mil dólares por día.

Nota: el salario mínimo de MlB este año está en US$563.500, y si firma con nuevo equipo sería por dicha suma olo que corresponda el resto del año.

DE INTERES: Gleyber Torres, short de los Yanquis , también dio positivo al Covid 19 y el caso sigue presente en el equipo.. La mayoría son empleados, pero como quiera es válido… Dice el colega Guelo Tueni que no entiende por qué la presencia del Covid en MLB y no en la NBA,donde el contacto físico está presente siempre….. Corbin Burnes, el pitcher de los Cerveceros de Milwaukee, detuvo en 58 su cantidad de ponches sin base por bolas. Concedió una ayer ante San Luis , y eso es nuevo record para las Grandes Ligas… En 2017 Kenley Jansen, de los Dodgers, tuvo una racha de 51 ponchados sin base por bolas, la cual fue rota por Burnes..Ahora viene Gerrit Cole, de los Yanquis, quien tiene una seguidilla de 56 ponches sin bases , y tiene la oportunidad de establecer nuevo record en su próxima presentación..El miércoles, Cole ponchó 12 a Tampa, con 8 ceros, en una gran actuación.-… Ronald Acuña Jr. , el venezolano de Atlanta, está super encendido. Tiene 12 jonrones, promedio de .302 y 24 empujadas, y esos son números de MVP….Los Yanquis han ganado 6 series seguidas, le ganaron los dos primeros partidos a Tampa Bay, que ya dejaron de ser “su papá”…. San Luis le metió blanqueada de 2-0 a Milwaukee, con el pitcheo de Jack Flaherty , que suma 7 victorias en la campaña. Tiene 7-0 y 2.47 de efectividad, y ha recibido un apoyo ofensivo de 9.3 carreras por salida…Alex Reyes tuvo su salvado 11 lanzando un inning 1 hit, 3 ponches, Tiene efectividad en 0.45… Boston tiene un novato llamado Johan Mieses, dominicano de los Toros, está jugando en Portland doble A, y tiene ya 5 jonrones. Dice Antonio Puesán que cuando la saca la manda tan lejos que la bola no aparece… Ayer estuvo de cumpleaños José Rijo, 56 años… Rijo jugó en liga mayor primero entre 1984-95, estuvo 54 años fuera por operación, y regresó en 2001 en forma increíble..En total, en su carrera tuvo marca de 116-91 y efectividad de 3.24. con 22 blanqueadas y 1606 ponches. Fue MVP de la serie mundial 1990 ganada por Cincinnati a Oakland.