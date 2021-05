Adiós de caballeros, inmemoriam

YOEL ADAMES F.

Lo conocí de manera personal a inicios de marzo de 2000 en Verona, New York. Allí estábamos, en roles muy diferentes, pero tras un mismo fin: él en la esquina de Victoriano Damián Sosa y yo, muy cerca de ellos en ring side, como periodista… pero con un sentimiento muy personal, el contendor al cetro ligero FIB me había dedicado su actuación que podía dejarlo como nuevo rey si derrotaba a Paul Spadafora. Era mi cumpleaños de 3 de marzo. Al final todos creíamos que “Santico” era el nuevo campeón, pero no valieron las caídas aparatosas del campeón, los jueces lo favorecieron.

EL OTRO JUAN: El turbulento ambiente me ayudó a conocer rápido la grandeza de Juan Antonio Guzmán, quien se quejó amargamente de ese “atraco” en contra de Sosa y protestó con energía. Él fue el segundo campeón del mundo local, destronó al panameño Jaime –Cieguito- Ríos, en el julio de 1976, hubo una huelga de choferes ese día y pocos fueron a apoyarlo, además llovió, el “Cieguito” dueño de un excelente boxeo venia fascinado con una defensa en Japón y victoria en México, a 10 vueltas. Juan lo hirió en la cara finalizando la pelea y el doctor lo proclamó nuevo rey, el comisionado Ramón Pina Acevedo lo hizo finalizar el pleito y se creó un desorden peligroso que salvó el propio retador pidiendo por megáfono que el público bajara del ring.

REY NO.2: Juan Guzmán se coronó segundo campeón mundial dominicano, luego de Teo, en junio de 1968; odió a Pina Acevedo el resto de su vida, sin entender que un reglamento de la AMB prohibía que el médico detuviese el pleito y decidiera resultados... Pina era vicepresidente de la AMB y supervisor del combate. En su primera defensa, tres meses después, cayó en Japón en el séptimo round ante el casi invencible Yoko Gushiken, quien logró 15 defensas del cetro y se convirtiera en su gran amigo.

PEQUEÑO FOREMAN: El cadáver de Juan fue encontrado en el fin de semana en mal estado en su apartamento en Manhattan, New York. Al parecer sufrió algún malestar y la soledad lo condenó a muerte. Vivía solo luego de la muerte de su esposa hace dos o tres años.

Fue un coloso, lo nombraron como el “Pequeño Foreman” por su pegada con ambas manos, de sus 26 victorias ganó 20 por nocaut, perdió 8, una gran parte al final de su carrera. Perdimos un grande, aun pesara solo 108 libras.

EL GRAN TAMARIZ: El fin de semana nos golpeó doblemente, también falleció en el país uno de los más grandes promotores latinos, José Nicomedes Tamariz. El hombre que hizo posible la pelea de Fausto –Ceja- Rodríguez contra Darío Hidalgo, aun dueña del record de entradas pagadas con 9, 223 en el Palacio de los Deportes en disputa del cetro nacional welter, en 1974. Ceja se coronó. Tamariz auspició la mayoría de las grandes peleas de los años 70, en competencia con Pedro Julio Evangelista. También fue promotor de lucha libre e incidía en el mundo hípico.

COMUN: Entre Tamariz y Guzmán hubo un punto de encuentro fabuloso e inolvidable… Su decencia, su gran caballerosidad, que de seguro le servirá para abrir las puertas del cielo.