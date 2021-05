Carolina Cruz de Martínez

Buscar cumplir con todos los roles que se espera de nosotros no es fácil; requiere enfoque, disciplina, madurez y sacrificio. Un área no es más importante que otra y todas se entrelazan entre si. En ese sentido, es imperativo que aprendamos a tener equilibrio.

El equilibrio no es algo que se compra allí, o se bebe o se come o se unta; es algo que se desarrolla en medio de las demandas, las metidas de pata, las consecuencias, distintas temporadas y etapas. Es una de esas capacidades que se identifica por la experiencia, cuando la revolución y el ímpetu del atleta o de cualquiera alrededor va en descendencia y en decadencia. Es algo que el deportista encuentra en la medida en que avanza en edad y sapiencia.

El equilibrio no es comúnmente conocido en el atleta mientras se encuentra en su juventud. En el primor de la vida el atleta vuela bajito y pocas veces entiende la instrucción de los más experimentaditos. La juventud entiende que no se necesita balancear la adrenalina, la potencia, los caballos de fuerza porque ¿para que? Sentir esa autosuficiencia es más que suficiente para vivir la vida a todo vapor, ¿quién necesita pausar para detenerse a analizar? Hay tanto por hacer, conocer y conquistar que no hay tiempo para estar dizque pensando en que es prioridad y que es banal.

Pero el equilibrio vendrá, a unos por obligación, a otros por necesidad y a unos pocos por decisión. Cuando todo pasa, y se acaba el show, y los que te aplaudían y te conocían se esfuman como el rocío de la mañana, segurito que apreciarás el equilibrio. Cuando los mismos que motivaban ahora dan la espalda, segurito que habrá tiempo para pensar mejor de quienes nos rodeamos y de quien no. Cuando aquella organización, equipo, familiar o compañero tira por la borda tus años y esfuerzo entonces el equilibrio de repente se te revelará como un tesoro que siempre has tenido y que debiste valorar.

“Su deseo busca el que se desvía, Y se entremete en todo negocio.”Proverbios 18:1

Valoremos practicar el equilibrio a tiempo, no seamos necios.