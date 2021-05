Primeras hazañas (IV)

MARIO EMILIO GUERRERO

En la presente entrega continuaré con las primeras hazañas registradas por jugadores dominicanos en el béisbol de las Ligas Mayores.

- MARICHAL INMORTAL: La elección y posterior exaltación de Juan Marichal en 1983 como miembro del Salón de la Fama de Cooperstown ha sido uno de nuestros más grandes logros de la historia. Hasta ese momento ningún pelotero criollo había recibido tal distinción, la más alta que se puede otorgar a un jugador por los números registrados en su carrera.

- BELL JMV: Jorge Bell conquistó en 1987 el galardón de Jugador Más Valioso en la Liga Americana, una hazaña sin precedentes para un pelotero dominicano hasta ese entonces. Bell, de los Azulejos de Toronto, terminó ese año con promedio de .308, tras conectar 188 hits en 610 turnos, incluyendo 47 jonrones, 4 triples y 32 dobles, remolcó 134 carreras, anotó 111 y se ponchó 75 veces. Lideró el circuito en vueltas producidas y extrabases.

- PODER Y VELOCIDAD: La temporada de 1987 también fue histórica para el dominicano Juan Samuel, quien con los Filis de Filadelfia se convirtió en el primer jugador en la historia del béisbol en terminar una campaña con dobles dígitos en dobles (37), triples (15), cuadrangulares (28) y bases robadas (35).

- MARCA DE PONCHES: Ramón Martínez, de los Dodgers de Los Ángeles, ponchó 18 bateadores el 4 de junio de 1990, frente a los Bravos de Atlanta. Martínez empató la marca de ponches en un encuentro para la franquicia de los Dodgers en poder de Sandy Koufax (31 agosto 1959 Vs. Gigantes). Además, se quedó a ley de un ponche del récord de la Liga Nacional que compartían Steve Carlton (15 septiembre 1969 Vs. Mets) y Tom Seaver (22 abril 1970 Vs. Padres), así como a dos de la marca de la Liga Nacional en poder de Roger Clemens (29 abril 1986 Vs. Marineros).

- FELIPE MANAGER: El 26 de mayo de 1992 Felipe Rojas Alou fue nombrado mánager de los Expos de Montreal, convirtiéndose en el primer dominicano en ser designado de forma oficial en ese puesto

- MANAGER DEL AÑO: En 1994, Felipe Rojas Alou obtuvo el premio de Manager del Año de la Liga Nacional. En esa temporada, tronchada por una huelga de jugadores, los Expos, bajo la dirección de Felipe, lograron el mejor récord de ganados y perdidos en ambas ligas mayores.

