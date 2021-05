A Willie Mays le celebran su cumpleaños 90 en el Oracle Park

ESPN

Los San Francisco Giants convirtieron su idílico parque frente al mar en la fiesta de cumpleaños más grande del béisbol este viernes por la noche, cuando el equipo celebró que Willie Mays cumplió 90 años el día anterior.

Mays, el miembro vivo más antiguo del Salón de la Fama del béisbol, dio una vuelta de victoria alrededor de Oracle Park antes de que los Giants fueran los anfitriones de los San Diego Padres, montando en un descapotable Oldsmobile 1956 blanco y turquesa selecto y agitando su gorra ante una multitud que lo vitoreaba.

El campo tenía un enorme grabado de césped en el jardín central de Mays en su backswing con las palabras "SAY HEY 90" al lado.

"Cuando piensas en el nombre 'Willie Mays', es casi como un tipo de nombre mitológico que tiene el mismo sentimiento que un 'Babe Ruth' o un 'Lou Gehrig', ¿sabes?" dijo el receptor de los Giants, Buster Posey, quien ha desarrollado un parentesco especial con Mays desde que debutó con San Francisco en 2009.

"Todos los que hemos estado aquí por un tiempo, hemos pasado bastante tiempo con él, y a él siempre, todavía le gusta hablar del juego. Quiere tratar de conocer a los muchachos que están con el equipo. Y, ya sabes, desafortunadamente, no lo hemos visto por un tiempo en los últimos años. Pero cuando está cerca, generalmente es bastante entretenido".

Dada la pandemia y la acortada temporada de MLB del año pasado, fue la primera visita de Mays al patio de los Giants desde 2019.

La carrera de Mays en las Grandes Ligas se extendió desde 1951 hasta 1973 (con un descanso de un año para el servicio militar en 1953) para los New York Giants y San Francisco y los New York Mets. Cuando se retiró, sus 660 jonrones ocupaban el tercer lugar en la historia de las Grandes Ligas; ahora ocupa el sexto lugar detrás de su ahijado Barry Bonds, Hank Aaron, Ruth, Alex Rodríguez y Albert Pujols.

El viernes por la noche, los aspectos más destacados de su carrera, incluidas las imágenes de su icónica atrapada en canasta por encima del hombro en el Juego 1 de la Serie Mundial de 1954 en el Polo Grounds, se reprodujeron en el tablero de video del estadio antes del primer lanzamiento.

Ambos equipos se pararon en la parte superior de sus respectivos dugouts para saludar a Mays mientras conducía en la ceremonia previa al juego.

Un video en vivo que muestra a Bonds ayudando a Mays a cortar un pastel de cumpleaños se mostró en la pantalla de video después de que la multitud le cantara "Feliz cumpleaños" a Mays después de la tercera entrada.

Desde atletas hasta artistas musicales y funcionarios gubernamentales, los deseos de cumpleaños grabados de una multitud de amigos y admiradores de Mays también se reprodujeron en la pantalla de video durante todo el juego.

De los ex Giants, que incluían a Bonds, Dusty Baker, Orlando Cepeda, Jeff Leonard, Will Clark y Dave Dravecky, pero muchos más del béisbol enviaron sus deseos de cumpleaños, incluidos Derek Jeter, Rodríguez, Ken Griffey Jr, Vin Scully, ex comisionado de MLB. Bud Selig y el actual comisionado Rob Manfred.

Otros nombres famosos para saludar a Mays fueron el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady; las ex estrellas de la NFL Ronnie Lott y Steve Young; los raperos Lil Wayne y Snoop Dogg; la leyenda del hockey Wayne Gretzky; El miembro del Salón de la Fama de la NBA, Magic Johnson; Steve Kerr y Stephen Curry de los Golden State Warriors; los locutores deportivos Robin Roberts y Bob Costas; El gobernador de California, Gavin Newsom; el ex alcalde de San Francisco, Willie Brown; el actual alcalde London Breed; y el ex presidente George W. Bush.

"Cuando alguien es como uno de los dos o tres mejores jugadores de cualquier deporte, en la historia del deporte, es difícil no tener un impacto en los jugadores actuales", dijo el manager de los Giants, Gabe Kapler. "Simplemente no creo que tengamos tanta exposición a los grandes de todos los tiempos, de todos los tiempos. Y los grandes seres humanos de todos los tiempos. Así que por esas razones, creo que él resuena con los jugadores actuales".

Posey agregó: "Quiero decir, honestamente, la razón por la que la gente todavía habla de él hoy en día es solo porque lo increíble que era un jugador de béisbol y por cuánto tiempo jugó y, ya sabes, sus logros como jugador de béisbol siempre resistirán la prueba de tiempo".