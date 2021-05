Jugadores de Angelinos sorprendidos y en shock por baja de Pujols

ESPN

Los jugadores de Los Ángeles Angels indicaron el viernes que aún estaban sorprendidos por la salida de Albert Pujols del equipo el jueves, mientras que Mike Trout indicó que todos entraron en shock al momento de enterarse de la noticia.

Trout, jardinero central de los Angels, dijo que nunca anticipó que Pujols fuera liberado hasta que sucedió después del partido del miércoles.

Steve Cishek, uno de los relevistas de los Angels, le informó a Trout esa noche que vio a Pujols abrazando a sus compañeros y se preguntó qué estaba pasando. Trout supo de inmediato que algo estaba mal.

"Me derrumbé un poco", dijo Trout sobre su reacción a la noticia, "solo sabiendo que ha estado aquí todo el tiempo que yo he estado aquí, y cómo se puede ir así. Fue difícil. estaban todos en shock cuando se supo la noticia y cuando nos enteramos, pero creo que hablando con Albert, y el competidor que es Albert, quiere jugar todos los días. Se puede decir, cuando no está jugando, que quiere estar allá afuera con el equipo. Espero que encuentre un equipo que pueda dejarlo jugar todos los días, lo que su cuerpo le permite hacer, porque es un competidor. Lo quieres ahí afuera. Fue una situación difícil, pero Albert está en una buena situación. lugar y eso es todo lo que puedes pedir".

Trout era un prospecto altamente calificado que apenas había dejado huella en las Grandes Ligas cuando conoció a Pujols en el entrenamiento de primavera de 2012. Unas semanas más tarde, Trout fue llamado a las Grandes Ligas y casi instantáneamente se elevó entre los jugadores más dinámicos del juego.

Pujols reconoció la grandeza de Trout y se convirtió en una especie de mentor a lo largo de los años. Pujols fue posiblemente el mejor jugador del juego en la década de 2000, mientras que Trout se estableció como el mejor jugador del juego en la década de 2010. Durante casi 10 años, compartieron la misma casa club.

"No puedo agradecerle lo suficiente", dijo Trout. "Obviamente todo lo que logró en el campo es bastante increíble. Poder verlo pasar a estos chicos del Salón de la Fama noche tras noche estos últimos años ha sido increíble. Todo eso es genial, pero él es una mejor persona, mejor compañero de equipo. La pasión que tiene por este juego es increíble".