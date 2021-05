Saunders le quita la máscara al Canelo

YOEL ADAMES F.

Tenía la cara ‘pintosa’ y el pe­lo rojizo… Sin tirar un golpe el monarca europeo Billy Joe Saunders le quitó a Saúl Ca­nelo Álvarez el disfraz de “Me­jor peleador libra por libra” y el magní­fico “honor de desplazar” a Julio César Chávez, en la mente de él y su séquito, como el “Mejor púgil mexicano de todos los tiempos”, al darse cuenta que la pelea era en serio, el chichimeca salió huyendo. Esas no le gustan.

Comer a diario papitas fritas o en puré, con su quesito danés derretido, ¡eso no le hace daño a nadie!, pero si usted se acos­tumbra a eso, entonces tendrá problema para sentarse ante unos trozos de pláta­nos o un plato de mangú con salami bien frito o cualquier carne con hueso.

Ya ven, de las pocas veces que Cane­lo se medirá a un rival de la élite actual, el mismo boicotea el ambiente, y aclaro, no se trata de una figura que puede estar entre los mejores de su peso de todos los tiempos, no, no; Saunders es un titular positivo, con buen boxeo, tamaño y mo­vimientos, pero jamás con la destreza de Pernell Whitaker o Floyd Mayweather Jr., pero se entiende que le reclamará su pedi­grí al mexicano, quien se ha quedado ato­londrado en noches de simulaciones ante actores de segunda o peleadores de re­nombre, pero en precarias condiciones so­ciales o físicas, además de hacerle cumplir con cláusulas intimidantes, inhumanas de su empresa como lo ha hecho en estos momento reduciendo el cuadrilátero.

COBARDIA: Ya me parecía extraño que se midiera a Saunders en buena lid, sin este padecer de alguna enfermedad, sin haber sufrido algún accidente o estar en el proceso de sanación de fracturas o lesiones, o tener problemas de alcoholis­mo, judiciales, divorcio o acabando de sa­lir de prisión… esas son parte del currícu­lo para ser oponente de Canelo. La pelea estaba en el suelo, suspendida, hasta ano­che, y Canelo se la lució.

¡UN RING CHIQUITICO!: Fuera de to­do razonamiento lógico, que no sea un ardid para abandonar el pleito; Canelo exigió fal­tando menos de una semana que el ring mi­da 17X17 pies, lo normal es 24X24… De es­ta manera podría contralar la velocidad del británico y castigarlo en el cuerpo a cuer­po. La Comisión de Texas aprobó dos tama­ños, ¡y punto!, ambos a favor de Canelo: A) 18X18 y B) 20X20… Saunders solicitó por lo menos un cuadrado 22X22, pero no se lo aceptaron, en señal de protesta él y su pa­dre no hará promoción ni se presentará a la prensa previo al combate.