El buen ejemplo

Hace un par de años el ex pelotero Miguel Batista se graduó de abogado. Lo hizo estudiando en la Universidad de la 3ra. Edad, ahora tiene una profesión.

Ubaldo Jiménez, lanzador, tiene 37 años de edad y todavía sin retirarse. Ayer le hice una entrevista para Listin Diario y me cuenta su historia.

Ubaldo se ha graduado de Administrador de Empresas, y lo ha hecho “en línea”, pero nadie se crea que eso es tan fácil. Según confiesa, hay sistemas de esos estudios que llevan un control absoluto, clases y trabajos en grupo, “hay que fajarse”.

¿Y por qué Administrador de Empresas? Ubaldo le cumple una promesa a su madre, Ramona García, hecha antes de que la organización Rockies de Colorado lo firmara en 2002.

“Mi madre no quería que yo firmara. Ella decía que podía permitirlo si le prometía estudiar una vez me graduara de bachiller. Finalmente cuando yo estaba en cuarto ella accedió y tuve que hacerle esa promesa. Me siento bien con haberle cumplido a mi madre”.

Sus padres, Ubaldo y Ramona, viven con el hijo en su residencia de Miami, y también la esposa y sus tres niñas, de 5, 3 y 1 año de edad.

“Ahora me siento capacitado para administrar mi propio dinero. Por eso quise estudiar administración, porque eso me trae mucha confianza para manejar mi dinero”, dice Ubaldo.

Jiménez lanzó en liga mayor entre 2006-17 : 6 años para Colorado, 4 para Baltimore, 3 para los Indios de Cleveland. En total obtuvo salarios de US$65 millones, siendo el más alto de US$13 millones en el último año de contrato con los Orioles.

En su record como lanzador presenta 114 victorias, 117 derrotas, efectividad de 4.34, y 1720 ponchados.

El 17 de abril del 2010 lanzó juego sin hit a los Bravos de Atlanta, con la particularidad de que concedió 6 bases por bolas, 5 de ellas en los cinco primeros innings. En total realizó 127 lanzamientos.

“Ahora eso sería imposible, a nadie lo van a dejar con tantos pitcheos”, dice, al tiempo de criticar todas las nuevas reglas que tiene el beisbol. “Lo están distorsionando, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas”, dice.

Aclara, además, que no tiene claro si continuará en beisbol, sea con Licey o en liga mayor. Practicó con Colorado en los entrenamientos del 2020, pero la llegada de la pandemia lo sacó del beisbol.-

SOLO NO HIT: Otro juego sin hit en la campaña de Grandes Ligas. Ahora lo produce el zurdo John Means, un lanzador de 4 años con los Orioles de Baltimore. Lo tiró ayer ante los Marineros de Seattle, y crea alguna controversia por lo siguiente. En el tercer inning ponchó un bateador (Sam Haggerty), la pelota se escapó en wild pitch y el bateador llegó a la inicial. Luego fue hecho out en intento de robo de segunda.. No hubo base por bolas, hubo 12 ponches, pero como ese hombre llegó a primera no hubo juego perfecto. Se le anota no-hit…y punto… Means tiene marca de 4-0 y 1.37 este año, y de por vida 17-15 y 3.62…. Tiene 28 años de edad y 4 en las mayores, así que llegó tarde al big show… Esta campaña han producido no hit Joe Musgrove, de San Diego y Carlos Rodón, de White Sox.

DE INTERES: Jacob deGrom, de los Mets, tiene problemas en un músculo de la espalda y está en el día a día… Su record está en 2-2, efectividad de 0.51, 1 blanqueada, en 35 innings solo 16 hits, 4 bases por bolas y 59 ponches… Tiene 15.2 ponchados por cada 9 entradas…. El venezolano Rougned Odor se lesionó seriamente la rodilla izquierda y pasa a lista de lesionados. La lesión llegó en un encontronazo con el cátcher Martin Maldonado, en el partido de Yanquis y Houston el lunes..Maldonado también quedó muy mal, y al final los Yanquis ganaron 7 por 3…. Los Yanquis llamaron al pitcher dominicano Albert Abreu… Miguel Sanó fue activado por Minnesota, y Diego Castillo, de Tampa, pasó a inactivos por 10 días con problemas en la ingle derecha… Nota del Covid: al país han llegado ahora 4 millones 459 vacunas..De ellas, 4 millones 318 mil han procedido de China, las otras fueron una donación de la India..¿Y los ingleses, y los americanos? Han brillado por su ausencia…Así que la población dominicana incrementará su visita a los restaurantes chinos…???