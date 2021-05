Cana Rock Golf Cup y el desarrollo inmobiliario

Félix Olivo

Puntacana, La Altagracia

Aparte del turismo, uno de los grandes pilares económicos del país es el sector construcción, y el pasado sábado fue celebrado un evento que une el golf y el sector inmobiliario, la segunda edición del “Cana Rock Golf Cup” en el Hard Rock Golf Club at Cana Bay

En el evento participaron 98 jugadores compitiendo en la modalidad Scramble en Parejas con el 25% del hándicap en 4 categorías, tres de caballeros y una de damas. Al torneo asistieron invitados especiales, brokers, socios, y aliados estratégicos de la compañía. En las palabras de inauguración, Juan Carlos Peralta, Director Comercial de Cana Rock, ofreció las salutaciones al inicio del evento. “Sean todos bienvenidos. Estamos muy honrados en hacer este torneo y con ello revitalizar las relaciones con nuestros aliados comerciales, así como fomentar la practica de este deporte. Que ganen los mejores”. De su lado, el Sr. Javier Hermana, CEO de Cana Rock, se dirigió a los presentes durante la premiación. “Hoy fue un día muy especial para todos nosotros, pues recibimos de nuevo a nuestros aliados estratégicos, clientes y personas relacionadas a la industria, en un evento confeccionado y pensado para ustedes. Nuestra meta era que se sintieran bien y que conozcan nuestros proyectos. Gracias por atender nuestra invitación”, expresó el Sr. Hermana. En el torneo, la pareja padre-hijo, Enrique y Kevin Rodriguez, se alzó con los máximos honores al dominar la categoría A con 62 golpes netos (61 gross). A continuación, el resto de los ganadores: Categoría A: 2do. Alejandro Santos y Harvey Gómez, 3ro. Yoshiro Igushi y Andrés Marranzini*. Categoría B: 1ro. Cristhian y Emil Medina, 2do. Marlon Echavarría y Adolfo Méndez y 3ero., Sergio Mármol y Amilcar Kalaf*. Categoría C: 1ero. Juan Moreno y Michael Peña*, 2do., Fermín Acosta y Dagoberto Hernández* y 3ero., Volker Schmid (padre e hijo). Categoría Damas: 1ero. Karina Mabrich y Martina Villegas, 2do. Debra Luna y Karen Cuevas, y 3ero., Marbel Lugo y Serafina Garrido. La premiación fue realizada una vez finalizada la acción de juego observando estrictas medidas sanitarias y de distanciamiento. El torneo tuvo el soporte técnico de Félix Olivo, Presidente de Medios Fiebre de Golf. (*) Desempate por tarjeta

Up and Down.

* Vistas Golf and Country Club, la sensación del momento. Los socios súper entusiasmados y felices al ver los resultados del campo de golf. ¡Las reservas llueven! * A propósito, al campo ya le hicieron su primer hoyo en uno. Los lauros se los lleva el santiaguero Luis Pérez, quien acertó la copa del hoyo 2 jugando desde las 180 yardas. ¡Enhorabuena! * Los Juveniles con sus campeonatos esta semana. Serán en Casa de Campo y los mayores jugarán tres días (Teeth), mientras que los menores verán acción dos días en The Links. * Felicitamos a Tulio Luna. Tulio acaba de ser nombrado Gerente de golf del Hard Rock Golf Club. Muchos éxitos. * A una semana del Big 5 de La Estancia. Promete este evento que los Fiebruses esperan por minutos. ¡Allá nos vemos! * Ganó Mike Weir. Los canadienses siguen arrasando, y el zurdo gana su primer evento en el

Champions Tour, el Insperity Championship. Una pena el doble bogey de John Daly en el hoyo 18, quien iba empatado en la punta con Weir. Me hubiera gustado ver ese playoff. * Hijo de Ian Poulter es su caddie esta semana. Aunque solo tiene 16 años, el inglés decidió que su hijo Luke le lleve la saqueta en el Wells Fargo. ¡Que experiencia! * Acción del finde. LOCAL: Campeonatos Nacionales Juveniles (Casa de Campo). Tours: Wells Fargo Championship (PGA Tour), Regions Tradition (Champions Tour), Canary Island Championship (Tour Europeo), y Honda LPGA Thailand (LPGA Tour). * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + varias repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com