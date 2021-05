Sam Burns por fin gana al llevarse el Campeonato Valspar

AP

PALM HARBOR, Florida, EE.UU.

Sam Burns sabía que todas esas lecciones que aprendió en los momentos que estuvo cerca del triunfo al final le enseñarían a ganar en la Gira de la PGA.

Dos veces esta temporada se ubicaba al frente tras 54 hoyos y no pudo cerrar. En seis ocasiones llegó a estar en el liderato al final de una ronda, pero no en la que importaba —el domingo.

Eso cambió finalmente en el Campeonato Valspar. Y fue una lección que no esperaba.

“Siempre pensé que uno tenía que jugar perfecto para ganar”, admitió Burns, que terminó tres bajo par y 68 golpes para ganar por tres tiros.

Hizo justo lo suficiente, y recibió ayuda de Keegan Bradley.

Empatados en la cima a seis hoyos del final, el tiro de Bradley con su hierro 8 fue corto y terminó en el agua para un doble bogey en el hoyo 13 de par 3. Burns aseguró el triunfo con dos birdies cruciales y una celebración que tenía esperando mucho tiempo.

“Trabajé muy duro para este momento”, dijo Burns.

Con el triunfo, el estadounidense de 24 años alcanza el 44mo puesto de la clasificación mundial y asegura su lugar en el U.S. Open y su primer boleto al Masters del próximo año.

Nadie más tuvo oportunidad.

Max Homa brevemente compartió el liderato con un birdie en el primer hoyo de par 5. No tuvo ningún otro birdie el resto del día. Terminó con 74 golpes.

Cameron Tringale estuvo cerca, pero nunca fue rival. Terminó con tarjeta de 68 y compartió el grupo 3 con Viktor Hovland, que aunque tuvo un 65 inició muy atrás.

El mexicano Abraham Ancer (69) terminó quinto.