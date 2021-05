¿Y la Serie del Caribe?

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Este fin de semana estuve indagando en distintas fuentes sobre el estatus del montaje de la próxima Serie del Caribe, fijada para fines de enero y principios de febrero en Santo Domingo, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Pregunté a Vitelio Mejía, presidente de Lidom, sobre el particular y me dijo que este martes ofrecerían noticias nuevas sobre el proyecto de presentación en el país.

Pregunté a Juan Puello Herrera, comisionado de beisbol del Caribe, y me dijo que la Serie estaba en manos de Lidom y que no tenia nada nuevo que declarar.

Me permito recordar que luego de venir de México, donde se montó la pasada serie y las Aguilas ganaron el cetro de campeón, los campeones fueron a Palacio Nacional. Allí habló preciso el presidente Luis Abinader y dijo que ofrecería todo su apoyo para la preparación del evento 2022, y todos salieron sonriendo. Se habló sobre la remodelación y ampliación del parque capitalino, incluyendo la posible ampliación de asientos en la parte detrás de los jardines.

Pero el tiempo no solamente ha pasado. El sentido común de la ingeniería le dice a usted que estamos en mayo, y que ya no hay tiempo de hacer un trabajo profundo en el estadio.

Sobre este punto, detalles confiables dicen que el proyecto fue preparado por una firma privada, tiene un presupuesto entre 9 y 10 millones de dólares, y está en manos del Ministro de Deportes Francisco Camacho, para éste , o entre todos, presentarlo al presidente Abinader.

Hace 4 días, hubo un almuerzo en la embajada de Colombia en Santo Domingo, al que asistieron Vitelio, Puello Herrera y Junior Noboa, comisionado de beisbol, y funcionario cercano a Abinader.

El anfitrión fue el embajador colombiano,Daniel Cabrales Castillo, pero la intención era clara: ellos, los colombianos, querían tener la seguridad de que Colombia estará´presente de nuevo en la Serie del Caribe, aunque sea en calidad de invitado. Así se lo ratificaron.

Ahora, lo que luce más evidente es que Lidom buscará el encuentro con Abinader para llevarle una propuesta de doble sentido: 1) remozamiento profundo del estadio, para que quede bonito, y 2) apoyo del Gobierno para enfrentar los altos costos de certamen pues , como liga anfitriona, habrá que garantizar hotel, tickets,viáticos (salarios) a los 6 equipos.

Por ahí anda este asunto, pero de cualquier forma esperemos lo que dirá Lidom en las próximas horas.

DE INTERES: Los Yanquis barrieron a Detroit en su serie de tres el fin de semana, y continúan su mejoría. En sus últimas series le ganaron 3 de 4 a Cleveland, 2 de 3 a Baltimore y ahora tres en línea a Detroit, uno de los clubes de menor calidad en las mayores. En total, los Yanquis han ganado 8 de los últimos 10, se han colocado en .500, con 14-14, y se acercan a Boston a 2 y medio de Boston en el tercer lugar de la División Este…. El derecho Corey Kluber lanzó brillante en la jornada del domingo, solo 2 hits en 8 innings con 10 ponches, para un triunfo de 2 por 0..El criollo José Ureña estuvo del otro lado en una buena actuación de 7 entradas, 3 hits, 7 ponchados… Ureña tiene marca de 1-4 y y 3.73…El cubano Aroldis Chapman, cerrador de los Yanquis, ha venido a “abusar” este año.Tiene 6 salvados, en 10 innings, 2 hits, 24 ponches… Ayer lanzó una a 102 millas… Detroit tiene 8-21, la peor marca de las mayores… Anote el 8vo. jonrón del año para Fernando Tatis jr., conectado en su primer este domingo…El jovencito sigue arroyando, y San Diego mejora su juego.. Está de regreso con Atlanta el jardinero Cristian Paché, y el sábado pegó jonrón con bases llenas en una derrota ante Toronto 5-6…Fue su primer jonrón en MLB en serie regular..Había pegado uno en play off el año pasado..¿Raro eso? .Franmil Reyes, jardinero de Cleveland, está fuera de acción al pasar a lista de paternidad. El chico será padre..,.,.Los Dodgers están pasando trabajo, estuvieron en una serie de 4 en Milwaukee , perodieron los tres primeros y ayer se desahogaron ganando 16 por 4, pero el héroe no fue Mookie Betts ( falló 4 turnos). El bate grande fue de A.J. Pollock con dos jonrones, un grand slam y otro de tres carreras. También pegó sencillo y remolcó en total 8 vueltas.. Los Dodgers colocaron al lanzador Dustin May inactivo por 10 dias con dolores en su brazo derecho.El record del equipo es 17-12, y fueron cazados por los Gigantes de San Francisco en el Oeste de la Nacional..