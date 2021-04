Man United derrota a Roma y acaricia la final

AP

MANCHESTER, Inglaterra

Al compás de sendos dobletes de Edinson Cavani y Bruno Fernandes, el Manchester United le propinó a la Roma otra paliza en Old Trafford, imponiéndose el jueves 6-2 para quedar con un pie en la final de la Liga Europa.

Catorce años después de caer vapuleada 7-1 en los cuartos de final de la Liga de Campeones, la Roma volvió a desmoronarse en el feudo del conjunto inglés tras irse al descanso con ventaja 2-1 en la ida de las semifinales.

El uruguayo Cavani firmó dos de los cinco goles del United en la segunda parte.

“Edison estuvo excelente. Hizo todo lo que debe hacer un buen centro delantero”, valoró el técnico del Man U, Ole Gunnar Solskjaer. “Corrió por los espacios que tuvo, fue un punto focal que generó oportunidades para otros. Hizo goles, falló también un par de oportunidades. Estoy absolutamente fascinado con él”.

Fernandes facturó un penal en el complemento, luego de abrir el marcador con una bonita definición, asistido por Cavani. Paul Pogba y Mason Greenwood también remecieron las redes.

A menos que se produzca una hecatombe al visitar la capital italiana en el choque de vuelta la semana próxima, el United tiene al alcance poner fin a su mala racha en las semifinales en citas de envergadura. El equipo de Solskjaer naufragó en esta instancia cuatro veces en los últimos 16 meses — incluyendo ante el Sevilla en la pasada edición de la Liga Europa.

Más abierta quedó la otra semifinal, con el Villarreal en ventaja 2-1 sobre Arsenal.

Las lesiones se cebaron con la Roma, que perdió a tres titulares antes de los 37 minutos: el volante Jordan Veretout, el arquero Pau López y el lateral Leonardo Spinazzola. El infortunio dejó al técnico Paulo Fonseca sin opciones para hacer cambios tras el primer tiempo.

Solskjaer fue parte del cuadro del United que arrasó a la Roma en 2017 y ahora es el técnico del primer equipo United que anota al menos cinco goles en una semifinal de una competición europea.

“No percibo que esto quedó liquidado”, dijo el estratega noruego. “Pero hemos hecho un muy buen trabajo”.

Como un exdelantero, Solskjaer quedó encandilado con la actuación de Cavani. Incluso se mostró a favor de que el exariete del París Saint-Germain continúe en el plantel de los Red Devils, en momentos en que se rumora que contempla la posibilidad de regresar al fútbol sudamericano, tras una campaña en la que ha debido recuperarse de distintas dolencias.

“Estuvo fuera durante siete meses y no había jugado al fútbol durante mucho tiempo antes de llegar con nosotros”, explicó Solskjaer. “Ha tenido un par de lesiones y ha trabajado duro de verdad para recuperar la forma física y mostrar sus cualidades. Él sabe lo que siento, sabe que me encantaría tenerlo otro año”.

El charrúa de 34 años ofreció una cátedra dentro del área chica, aunque con el atenuante de una porosa defensa que incluyó en sus filas a Chris Smalling, exjugador del United.

Fue Cavani quien abasteció a Fernandes para que picara el balón ante la salida de López, para que el United tomara la ventaja a los 9 minutos. El atacante sudamericano prodigó un pase aún mejor —con la parte externa del botín derecho— para dejar libre a Greenwood, quien hizo la sexta diana a los 86.

Entre esos dos tantos, Cavani acertó un disparo al ángulo superior para igualar el marcador 2-2 poco después del descanso, y tocó el balón hacia las redes a los 64 para poner arriba al United después de que Antonio Mirante de 37 años, el sustituto de López, soltó un tiro de Aaron Wan-Bissaka.

Por si fuera poco, Cavani recibió una falta de Smalling por detrás. Fernandes recibió así la oportunidad de convertir el penal que significó el 4-2.

El hábil portugués no perdonó. Ha atinado 20 de 21 penales con el United desde que se incorporó al equipo en enero de 2020.

“Los goles que recibimos fueron tontos”, consideró Smalling. “Y realmente arruinaron lo que hicimos en el primer tiempo”.

Lorenzo Pellegrini convirtió su propio penal por la Roma, antes de asistir para que Edin Dzeko marcara su acostumbrado gol en Old Trafford.

El bosnio suma seis tantos en cinco apariciones en el patio del United. Anotó aquí también con el Wolfsburgo y el Manchester City.