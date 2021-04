Jaguars reclutan a Lawrence como 1ra selección del draft

AP

CLEVELAND

No hubo suspenso en el inicio del draft de este año. Los nombres de tres quarterbacks fueron los primeros en mencionarse.

Los Jaguars de Jacksonville tomaron la decisión más fácil y tal vez la más significativa en la historia de la franquicia, al reclutar el jueves a Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, como la primera selección general del draft de la NFL.

El equipo oficializó un anuncio esperado durante meses, poco después de que comenzó el draft.

Lawrence, quien condujo a Clemson a un título nacional y es considerado en general el mejor prospecto en esta posición desde Andrew Luck en 2012, se enteró de que era el primer elegido cuando su nombre fue pronunciado por el comisionado de la NFL Roger Goodell, durante una ceremonia realizada desde Cleveland.

El anuncio desató una celebración ruidosa dentro del TIAA Bank Field de Jacksonville, donde unas 8.000 personas, la máxima cantidad permitida ahí debido a la pandemia, se congregaron para ver las ceremonia a distancia.

Lawrence es el cuarto mariscal de campo reclutado por los Jaguars en la primera ronda durante sus 27 años de existencia. Se une a Byron Leftwich (2003), Blaine Gabbert (2011 y Blake Bortles (2014).

Hubo también algunos espectadores y prospectos frente a Goodell, quien después de anunciar el reclutamiento de Lawrence mencionó el de Zach Wilson, mariscal de camo de BYU, quien irá a los Jets de Nueva York.

El tercer seleccionado fue Trey Lance, de North Dakota State, quien será quarterback de los 49ers de San Francisco.

Sólo en otras dos ocasiones las tres primeras selecciones habían correspondido a mariscales de campo. En 1971, los primeros elegidos fueron Jim Plunkett, Archie Manning y Dan Pastorini. En 1999, se reclutó inicialmente a Tim Couch, Donovan McNabb y Akii Smith.

De todos ellos, sólo Plunkett ganó un Super Bowl, y no lo hizo con Nueva Inglaterra, el equipo que lo seleccionó, sino con los Raiders de Oakland, donde había sustituido a Pastorini por lesión.

Lawrence, jugador de primer año, guio a Clemson al título nacional. Será dirigido por Urban Meyer, nuevo entrenador de los Jaguars y quien a su vez fue un éxito en el fútbol americano colegial.

Su objetivo será sacar del hoyo a una franquicia que tuvo una foja de 1-15 la temporada anterior.

Sin mencionar a Lawrence, el dueño del equipo Shad Khan mencionó lo que esperaba de él.

“Es increíble. Si éste no es un momento para que disfrutemos, tanto yo como todos los fanáticos de los Jags, es que necesitamos más cafeína o algo más”, indicó. “Es un momento maravilloso para estar vivo, sinceramente”.

Muchos en la liga se sintieron agradecidos por otros motivos.

Hubo 12 prospectos, entre los que no figuró Lawrence, en la sede de la ceremonia. También asistieron miles de espectadores, de los que sólo pudieron acercarse al escenario quienes habían recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, según la NFL.

Todos se unieron a Goodell en el draft, realizado en las márgenes del Lago Erie. La ceremonia del año pasado, que debía realizarse en Las Vegas, terminó llevándose a cabo sólo como videoconferencia, en medio de la pandemia.