CAROLINA CRUZ DE MARTÍNEZ

Eso ‘suena bien’...frase típica utilizada cuando algo es agradable, beneficioso, provechoso o atractivo. A diario todos recibimos propuestas, ofertas, anuncios, oportunidades que nos pueden llevar a pensar ‘eso suena bien’ pero el sonido no necesariamente quiere decir que en la práctica eso sea así.

Los atletas son blancos fáciles de abordar para hacer que ciertos temas sean como música para sus oídos. En el ámbito deportivo lo que más abunda son personas oportunistas, ‘mareadoras,’ con ‘labia y cotorra.’ Y, como los deportistas están tan enfocados en desarrollar su inteligencia corporal y su rendimiento muchas veces no prestan atención al sonido que le esté repicando en los oídos; más bien corroboran con decir ‘eso suena bien’ cuando en realidad no es así.

Muchos se han enliado sin querer por no detenerse a dudar del ‘eso suena bien;’ muchos decidieron irse por lo fácil, lo rápido, lo ‘right now’ sin leer las letritas pequeñas de los contratos, y luego se lamentan al ser mordidos sin clemencia. Muchos obvian e ignoran palabras como “riesgo” “penalidad” “consecuencia” “de por vida” “mora” etc., con tal de obtener lo que quieren o necesitan.

El ‘suena bien’ ha provocado muchas deudas eternas, muchas lesiones físicas irrevocables y daños mentales indelebles; ha causado que muchas relaciones temporales se prolonguen a ser interminables; ha causado compras precipitadas, decisiones equivocadas y acuerdos que le sacan la hiel al deportista y lo enlazan de por vida. El ‘suena bien’ ha provocado accidentes de carro, carreras acortadas antes de tiempo y familias no planificadas y a destiempo. El ‘suena bien’ ha desviado a prospectos, novatos, estrellas y veteranos.

No nos dejemos llevar y marear del ‘suena bien’ solo por querer tener. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que se promete se cumple, y no todo lo que priva es.

“Fíate de Jehová de todo tu corazón,Y no te apoyes en tu propia prudencia.Reconócelo en todos tus caminos,Y él enderezará tus veredas.” Proverbios 3:5-6