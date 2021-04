La Superliga Europea: ¿Al beneficio del fútbol o de una elite?

FABIAN ANDRE SANTOS MICHELI

Especial para Listín Diario

El domingo a las 7 de la noche hora de España empezó a rondar en Twitter la noticia de que 12 de los más grandes clubes de Europa iban a formar una Superliga Europea separada del amparo de la UEFA y de la FIFA. Por el momento, eran tan solo rumores hasta que a las 11 PM de España llegó el anuncio de una Superliga Europea que iba a ser conformada por 20 clubes; 15 fundadores y 5 iban a alternarse cada año.

¿Pero quiénes serían estos clubes y por qué quieren separarse de la UEFA Champions League y formar un nuevo torneo? Los 12 clubes fundadores iniciales (a falta de 3 más para llevar a cabo el proyecto) eran los siguientes: El Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, Inter de Milán, A.C. Milan, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United , Arsenal y Tottenham Hotspur.

De los clubes más grandes de Europa pero no totalmente élite europea ya que hay algunos como el Atlético, Arsenal, Manchester City y Tottenham que nunca han ganado una Champions. ¿Como funcionaria el torneo?

El torneo está inspirado en el sistema de conferencias de la NBA dos grupos de 10 que se enfrentan a lo largo de la temporada y luego pasarían el top 4 de cada grupo y se enfrentarían en un formato ida y vuelta hasta llegar a la final. El detalle es que los 15 clubes fundadores tienen permanencia garantizada en el torneo por 20 años y los otros 5 clubes alternarán cada año. \ ¿Quiénes están detrás del proyecto? Los ejecutivos y dueños de los clubes.

Por parte del Madrid Florentino Perez su presidente, Joan Laporta Presidente del FC Barcelona, Enrique Cerezo presidente del Atlético de Madrid, Andrea Agnelli presidente y Co- dueño de la Juventus, Zhang Jin Dong presidente dell' Inter, Paolo Scaroni presidente del AC Milan, Stan Kroenke dueño del Arsenal, John W Henry dueño del Liverpool que también es dueño de los medias rojas de Boston, Los Glazers dueños del Manchester United, El Jeque Mansour dueño del Manchester City, Roman Abramovich dueño del Chelsea y por último Daniel Levy Co-dueño y presidente del Tottenham.

La Junta de la directiva iba a estar encabezada por Florentino Perez a la cabeza y Andrea Agnelli, Stan Kroenke, Joel Glazer y John W. Henry como vicepresidente. ¿Los motivos? Bueno, Florentino Perez fue a dar una exclusiva en el Chiringuito de Jugones un programa que les recomiendo para entretenimiento más que para periodismo objetivo y de calidad pero en esta ocasión lo han hecho bien.

Cuando fue cuestionado estas fueron algunas de las razones que dio: "Los clubes más importantes de España, Inglaterra e Italia tienen que darle una solución a la mala situación que vive el fútbol. Llegamos a la conclusión de que haciendo la Superliga en lugar de la Champions podríamos paliar los ingresos perdidos.

Hay que rentabilizar ingresos haciendo partidos más competitivos. El fútbol tiene que evolucionar, como evolucionan las ligas, las empresas, las personas... Tiene que adaptarse a los tiempos que vivimos". Hay que hacer un análisis de por qué el 40% de los jóvenes entre 16 y 24 no tienen interés. Hay partidos de escasa calidad y no les interesa.

Entendemos que hay que hacer algo para hacer este deporte más atractivo. (...) Los jóvenes tienen otras plataformas para entretenerse, y para que el fútbol sea entretenido, cuanto mejores sean los partidos, más entretenido será. (...) Algunos dicen que los partidos duran mucho" "Queremos salvar el fútbol para que, por lo menos, los próximos 20 años se puedan vivir con tranquilidad y sin equipos que pierdan 200 millones". "Hay que ser más transparente.

La UEFA no se ha distinguido por la transparencia, y ha sido muy criticada en el pasado, no me haga hablar. Los monopolios se han acabado y todos tienen derecho de saber lo que pasa. El fútbol está a punto de arruinarse. No los grandes, sino todos. Es una pirámide. (...) Yo pido transparencia.

Todo el mundo sabe lo que gana LeBron James y todos los jugadores de la NBA. ¿Por qué no pasa eso por aquí? (...) La UEFA tiene que entender que el fútbol ha cambiado en Europa y que hay muchos países que quieren una competición distinta. "La UEFA es un monopolio y debería ser más transparente. Nosotros queremos mejorar y salvar el fútbol. Se lo digo yo que no soy dueño del Real Madrid.

Entré en 2000 para salvarles de una situación económica muy mala. Lo hice desinteresadamente avalando 145 millones. Sin ningún interés económico del club, lo salvamos. No cobraban los jugadores. Aplique un modelo que funcionó, pero los modelos hay que ir cambiandolos". Muy romántico que te quieren salvar al fútbol y todo, ¿pero por qué hay que tener 15 equipos fundadores por 20 años repartiéndose la inversión de 3500 millones de dólares de J.P. Morgan Chase?

Simple, estos clubes a excepción del Chelsea y Manchester City que tienen dueños con bolsillos infinitos están todos en grandes deudas: El Barcelona tiene una deuda de 1173 millones de Euros, El Real Madrid tiene una deuda de 900 millones principalmente causada por las renovaciones del Santiago Bernabeu que esta a un año de terminar, la Juventus tiene una deuda neta de 354.3 millones de Euros, El Tottenham una de 604.6 millones de Euros y el Manchester United una de 455.5 millones de Euros.

Después de leer algunas de estas cifras parece que estos clubes quieren recibir el bono de 425 millones de dólares de J.P Morgan por acceder al torneo y repartirse todos los ingresos entre ellos y arreglar sus situaciones en vez de salvar el gran colectivo del fútbol mundial y Europeo. Muchos de estos clubes le echan la culpa a la pandemia especialmente los que no tienen dueños mayoritarios como el Real Madrid. ¿Pero es solo la pandemia o mal manejo de fondos? Claro, la pandemia nos ha afectado a todos pero no es el responsable de estas deudas exorbitantes.

No solo son los clubes como el Chelsea o el City que no tienen problema en afrontar la pandemia por las grandes riquezas de sus dueños, Un ejemplo de un club que es propiedad en su 75% por los fanáticos y no tiene problemas financieros como resultado de la pandemia es el Bayern Munich actual campeón de Europa. ¿Entonces por qué ellos tan bien y ustedes al borde de la quiebra si la pandemia se dio en todas las partes del mundo? ¿Cuáles fueron algunas de las reacciones de la FIFA, UEFA, jugadores ,entrenadores y fanáticos?

Los organismos reguladores condenaron esta propuesta y amenazaron con suspender a los clubes de competencias FIFA y UEFA aunque una corte preliminar de Madrid determinó que la UEFA y Fifa no tienen argumentos suficientes para llevar a cabo estas prohibiciones. La plantilla del Liverpool se pronunció en contra del proyecto totalmente:

“No nos gusta y nos oponemos a que ocurra.” Pep Guardiola dijo: “El deporte no es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y recompensa. No es deporte si no importa perder. Lo he dicho siempre: quiero que la competición sea lo más fuerte posible. No es justo si un equipo lucha y lucha y luego no se puede clasificar porque el éxito sólo está garantizado para unos pocos clubes" Fanáticos en todo el mundo se opusieron a la idea y más notable hubieron protestas de fanáticos de todos los equipos ingleses involucrados más notable las protestas del Chelsea afuera de su propio estadio.

Finalmente, los equipos ingleses anunciaron su salida del proyecto la noche del martes seguidos por el A.C. Milan, Inter, Atlético y más tarde la Juventus dos días después. Según Florentino Perez el proyecto está en Stand By ya que nadienha formalizado legalmente su salida. La mañana del Viernes J.P. Morgan Chase anunció que juzgaron mal la situación y la reacción por parte de la comunidad futbolística y se espera que retiren su inversión. Solo quedan el Real Madrid y Barcelona. Indudablemente uno de los fracasos más bochornosos de la historia del deporte.

¿Pero por qué fracasó? La respuesta es muy fácil, el formato. La idea de hacer un torneo más condensado donde juegue lo mejor de lo mejor no está mal mientras sea un torneo totalmente abierto no uno semi cerrado donde 15 clubes iban a estar siempre. El orgullo del fútbol europeo es su sistema de ligas y torneos abiertos y cuando eliminas eso eliminas la esencia del fútbol en su máxima versión.

El Arsenal tiene 4 años sin clasificarse a la Champions. ¿Que hace en una superliga Europea? La Meritocracia es lo que hace el fútbol el deporte tan global que es y si lo tratas de quitar será rechazado por la comunidad. ¿Ganó el fútbol con este fracaso? Para nada, seguimos teniendo a la FIFA y a la UEFA que quieren monopolizar este deporte a su gusto. La UEFA atacó a la Superliga por su formato pero quieren hacerle cambios a la Champions League para el 2024 con un formato bastante similar. Seguimos con un mundial en Qatar, un país donde no existen los derechos humanos.

Si queremos reformas y salvar el fútbol debemos permanecer con la misma energía que teníamos en contra de la Superliga para conseguir cambios en la UEFA y FIFA.

Finalmente, les quiero dejar una reflexión: Que rápido se mueve la gente cuando su bolsillo está en peligro. La Superliga ponía en peligro los ingresos de la FIFA y UEFA por eso reaccionaron tan rápido. Una verdadera pena que estos organismos no sean tan impactantes con cosas y temas como el racismo y discriminacion.