NFL busca volver a la normalidad con draft en costas del lago Erie

AP

¡Vuelve a la normalidad!

Ese no es exactamente el lema del draft de la NFL que se realizará de jueves a sábado en Cleveland.

Está más en la parte superior de la lista de deseos de la liga, ya que permite que algunos prospectos y fanáticos asistan a las festividades; sí, están los que están sucediendo a orillas del lago Erie.

Claro, el draft es el evento más popular de la NFL además del Super Bowl y el día inaugural. Y celebrarse virtualmente en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 fue una señal más enfática de que muy poco sería normal para el fútbol profesional el año pasado.

Sí, ese draft fue un gran éxito gracias a la presentación del comisionado Roger's Goodell de "ven y únete a mí" desde su cueva de hombres, y las reacciones honestas y no escenificadas de tantos jugadores cuando fueron seleccionados.

Y la NFL está incorporando algo de eso en los procedimientos de este año, aunque Goodell estará presente en Cleveland para abrazar o golpear a la docena de prospectos presentes.

Aún así, la clave aquí para la liga es que, así como la temporada pasada se completó a tiempo, y el Super Bowl, aunque reducido de un megaevento, se llevó a cabo según lo programado, este draft será lo más cercano posible al actual. Cosa real.

"Tenemos que hacer esto", dice Jon Barker, director de producciones de eventos en vivo de la NFL. "Necesitamos que la gente salga y regrese a los eventos en vivo y que experimente cosas como esta, y el draft es uno de esos grandes eventos que pueden unir a todos y hacer eso".

Otra señal de que los negocios siguen como de costumbre es que muchos, quizás todos los clubes, volverán a sus instalaciones para realizar las selecciones. Por supuesto, existen requisitos y protocolos de coronavirus.

"Sí, creo que para nuestra noche de draft, obviamente, estaremos de regreso en el edificio, lo cual es algo bueno", dice el gerente general de los Jets, Joe Douglas, quien tiene el segundo lugar en la general y se espera que tome al mariscal de campo de BYU. Zach Wilson después de que los Jaguars se abren al agarrar al mariscal de campo de Clemson Trevor Lawrence.

“En este momento, a través del mandato de la liga, vamos a tener 15 mesas individuales configuradas y estaremos allí con máscaras. Y el grupo que no se permitirá en la sala de draft, o no tendremos suficiente espacio para en la sala de draft, vamos a hacer que inicien sesión en la llamada de (Microsoft) Teams para que sigan siendo parte de eso ".

También algo rutinario será el enfoque láser en una posición: mariscal de campo, naturalmente.

Las tres selecciones principales serán Lawrence, Wilson y Justin Fields de Ohio State, Mac Jones de Alabama o Trey Lance de la potencia de FCS North Dakota State a San Francisco. Es casi seguro que los dos no seleccionados por los 49ers entrarán en el top 15, con una lucha potencialmente salvaje por parte de los clubes que carecen de mariscales de campo que buscan intercambiar.

“Tienes que correr riesgos. Este es un riesgo que estábamos dispuestos a correr ”, dice el entrenador de los Niners, Kyle Shanahan, sobre el enorme costo de ascender al tercer puesto. San Francisco envió tres selecciones de primera ronda y una tercera ronda para ascender a la posición de Miami.

“Observamos cómo han ido nuestros cuatro años. Analizamos cómo queremos que vayan los próximos cuatro años y veremos dónde estamos en el draft y las opciones que existen. ... Sentimos con mucha fuerza que nos iban a quedar en el altar sentado allí a las 12 ".

Los Texans, Rams, Seahawks y Chiefs quedaron fuera para la primera ronda. Afortunadamente para los cuatro, no están en el mercado de mariscales de campo.

La selección dos veces debido a acuerdos con esos equipos será Miami (sexto y 18º); Jacksonville (primero y 25); los Jets (segundo y 23); y Baltimore (27 y 31).