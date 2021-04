Más pruebas y más preguntas para los Juegos de Tokio

AP

TOKIO

A solo tres meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio hay muchos más interrogantes que certezas, pese a la divulgación el miércoles de nuevos manuales que detallan cómo se realizarán las justas en medio de una pandemia que va en alza en Japón.

La segunda versión del manual de 60 páginas para los atletas fue difundido por el Comité Olímpico Internacional y los organizadores locales. Los manuales que atañen a otros participantes serán divulgados más adelante. Una tercera versión se dará en conocer en junio, justo antes de la inauguración del 23 de julio.

Más y más pruebas. Eso fue lo que se subrayó el miércoles:

— Todos los participantes tendrán que arrojar negativos en dos pruebas de COVID-19 antes de salir de sus países de procedencia. Y serán a otra prueba al llegar a Japón.

— Los deportistas deberán someterse a pruebas diariamente, así como sus allegados.

— Los demás participantes en la justa deberán someterse a pruebas diarias durante los primeros tres días, y luego cuando sea requerido.

— Todos los participantes tendrán que usar únicamente el servicio de transporte de los juegos, y evitar el transporte público en los primeros 14 días.

— Los participantes sólo podrán comer en sitios específicos, en los restaurantes de las sedes de competencias. Los atletas comerán en la “burbuja” que se establecerá en la Villa Olímpica.

— Los participantes no tendrán que cumplir una cuarentena de 14 días tras ingresar a Japón, pero para hacerlo deberán presentar una agenda de sus actividades durante ese periodo y también bajar una aplicación móvil para el rastreo de movimientos.

— No será hasta junio cuando se decida si se permite la presencia de espectadores en las sedes. Meses atrás se prohibió el ingreso de aficionados del extranjero.

“Nos encontramos en una situación bastante tensa”, dijo la presidenta del comité organizador Seiko Hashimoto tras una reunión virtual con el COI. “Un estadio lleno es posible dependiendo de la situación. También a un 50%, con 20.000, 10.000, 5.000 o sin espectadores. Esos son los estimados. Si bien estamos preparados, como la última opción posible, llevar a cabo las competencias sin espectadores — al estar actualmente en un estado de emergencia — ciframos esperanza de poder contar con aficionados presentes”.

Los deportistas también tendrán que firmar una promesa de que acatarán las reglas establecidas en los manuales. Las mismas se aplicarán a los participantes que se hayan vacunado o no.

“Tendremos una promesa por escrito y si ello no se cumple, se aplicará algún tipo de sanción”, dijo Toshiro Muto, el director ejecutivo del comité organizador. “Confiamos que todos acaten las reglas porque los manuales son las reglas”.

Muto no especificó el tipo de sanción, pero todo apunta a la revocación de la credencial o expulsión.